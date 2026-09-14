사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

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사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

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손예진이 '냉장고를 부탁해' 출연을 위해 꾸민 냉장고를 현빈에게 들켰다.13일 방송된 JTBC 예능프로그램 '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 배우 손예진이 게스트로 출연해 가족을 위한 요리와 냉장고 속 식재료를 공개했다.이날 손예진은 출연을 결심한 뒤 냉장고 공개가 큰 부담이었다고 털어놨다. 그는 "프로그램이 너무 재밌더라. 내가 나가면 재밌을 것 같다고 생각했는데, 막상 내 냉장고를 오픈해야 한다는 게 마치 민낯을 오픈하는 느낌이었다"고 솔직하게 말했다.결혼 후 주부가 된 만큼 걱정은 더 컸다. 손예진은 "내가 미혼이 아니고 주부다 보니까 '어설프면 어떡하지?'라는 걱정부터 시작됐다"고 밝혔다. 결국 평소 하지 않던 반찬까지 새로 만들고 냉장고 청소에 나섰다고. 방송을 앞두고 달라진 냉장고를 본 현빈의 반응은 날카로웠다. 손예진은 "어저께 냉장고 정리를 하고 있는데 신랑이 보더니 '내가 보던 냉장고가 아닌데?'라고 하더라"고 이실직고해 웃음을 안겼다.시어머니의 며느리 사랑도 돋보였다. 손예진은 냉장고에서 나온 들기름을 두고 "시어머니가 방앗간에서 직접 가져오셨다"고 설명했다. 초피액젓 등 다양한 식재료도 등장해 손예진이 평소 요리를 즐긴다는 사실을 짐작하게 했다.손예진은 현빈과 아들을 위해 햄버거 패티도 직접 만든다고 밝혔다. 그는 "아들이랑 신랑이 햄버거를 좋아한다. 직접 다지니까 맛있는데 손이 너무 많이 간다"고 했다. 최근에는 삼겹살을 다져주는 곳을 발견했다며 현실적인 요리 팁도 전했다.현빈이 선물 받은 귀한 꿀도 냉장고에서 공개됐다. 손예진은 "신랑이 선물 받은 건데 귀한 꿀이라고 하더라. 몰래 가지고 왔다"고 말했다. 자신도 아직 맛보지 못했다는 말에 출연진은 해당 꿀을 요리에 사용해도 되느냐고 물었다.손예진은 "설마 뭐 저를 어떻게 하겠나"이라고 쿨하게 답했다. 출연진은 꿀을 맛본 뒤 "TV 보다가 현빈 씨 화나겠다. 미안하다, 현빈 씨"라고 너스레를 떨었다.한편 손예진은 2022년 현빈과 결혼해 같은 해 아들을 품에 안았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr