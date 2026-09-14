배우 장영남이 '파이널 테이블'에 합류해 안효섭과 호흡을 맞춘다./사진제공=앤드마크

배우 장영남이 '파이널 테이블'에 합류해 안효섭과 호흡을 맞춘다.오는 10월 24일 첫 방송 되는 새 토·일 드라마 '파이널 테이블'은 최고의 한국인 요리사를 뽑는 '더 테이블: K 셰프 2026' 대회를 위해 전 세계에서 모인 한국인 셰프들의 경쟁과 사연을 그린 작품이다. 안효섭과 홍화연이 주연을 맡은 것으로 알려졌다.장영남은 국내 요식업계 1위 평연그룹 회장 문해선 역을 맡는다. 문해선은 배다른 여동생 백현주(차지연 분)와 평연그룹을 둘러싸고 대립하는 인물이다.장영남은 문해선의 카리스마와 복합적인 면모를 그려낼 예정이다. 그동안 드라마와 영화를 오가며 다양한 캐릭터를 소화해온 만큼 이번 작품에서 보여줄 새로운 모습에도 관심이 쏠린다.'파이널 테이블'은 매각 절차를 밟고 있는 JTBC가 하반기 선보이는 신작이기도 하다. 장영남을 비롯해 안효섭, 홍화연 등이 출연하는 가운데 작품이 새로운 활력을 불어넣을 수 있을지 주목된다.'파이널 테이블'은 10월 24일 오후 10시 40분 첫 방송 된다. 아마존 프라임 비디오를 통해 해외에서도 공개될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr