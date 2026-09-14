이미지 크게보기 사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’

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‘미운 우리 새끼’ 김범수가 가수 거미에게 성 정체성을 오해받았던 일화를 털어놨다.13일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서는 5년째 연애를 쉬고 있다는 김범수의 일상이 공개됐다.김범수는 미용실 선생님과 대화를 나누던 중 “너한테 소개해달라고 했는데 네가 남자 소개시켜주지 않았냐”고 말했다.그러자 미용실 선생님은 손님들이 김범수를 두고 했던 질문을 전했다. “내가 오빠 머리 오래 해서 손님들도 다 안다. 처음에는 비혼주의냐고 묻다가 오빠가 남자 좋아하냐고도 묻더라”고 폭로했다.김범수는 이 같은 오해를 자신도 여러 번 들어봤다며 가수 거미와 얽힌 일화를 털어놨다.그는 “가수 거미 지연이가 나 걱정 많이 해준다. 빨리 결혼하셔야 해요 하는데 어느 날 되게 진지하게 ‘오빠 그쪽은 아니죠?’ 하더라”고 밝혔다.이어 “그래서 내 삶을 돌아보게 됐다. 내가 너무 혼자 이렇게 있는 이미지인지. 또 머리도 너무 길어서”라고 덧붙였다.주상욱도 “저도 중간에 혼자 속으로 ‘어? 아? 내가 듣기로는 분명히 아닌데 잘못 알고 있었나?’ 이러고 있었다”며 긴가 민가 했다면서 놀라운 표정을 감추지 못했다.이에 신동엽은 “김범수는 이성을 굉장히 좋아한다”고 정정해 웃음을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr