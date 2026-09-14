사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

사진=SBS '런닝맨'

'런닝맨' 지예은이 바타와의 결혼을 앞두고 불거진 혼전임신설에 직접 입을 열었다.13일 방송된 SBS 예능프로그램 '런닝맨'에서는 오는 12월 결혼을 앞둔 지예은을 향한 멤버들의 축하가 이어졌다.이날 유재석은 앞선 웨딩홀 촬영에서 지예은이 결혼 이야기를 꺼냈지만 멤버들이 장난으로 받아들였던 일을 언급했다. 지예은은 "그때 세찬 오빠가 지효 누나 진짜 믿는다고 하더라. 그래서 진짜 장난인 줄 아는구나 싶었다"고 전했다. 송지효에게는 "장유유서인데 먼저 가서 죄송하다"고 말해 웃음을 자아냈다.지예은은 지난 4월 바타와 열애를 알렸을 때 이미 결혼을 결정한 상태였다고 밝혔다. 다만 비교적 이른 결혼 발표를 두고 혼전임신설이 나오자 솔직한 심경을 드러냈다. 그는 "주변에서는 이르다고 하면서 혹시 혼전임신 아니냐고들 한다. 억울한 게 저는 애가 없다"고 분명히 말했다.2세 계획에 대해서도 "혼전임신도 아니고 아직 계획도 없다. 신혼을 즐기다가 2세를 가질 계획"이라고 설명했다. 결혼이라는 인생의 큰 결정을 먼저 내린 만큼, 당분간은 두 사람만의 시간을 보내고 싶다는 뜻이었다.바타와 결혼을 결심한 이유도 공개했다. 지예은은 "사람이 너무 따뜻하고 싸울 때도 말을 예쁘게 한다. 아플 때도 엄청 힘이 돼줬다"고 예비 신랑을 향한 애정을 드러냈다. 하하가 아플 때 곁을 지켜준 일이 결정적이었느냐고 묻자 "아플 때 옆에서 든든하게 있어주는 사람이 최고인 것 같다"고 답했다.바타의 반전 이력도 눈길을 끌었다. 지예은은 바타가 홍익대학교 공대 출신이라고 소개했고, 하하는 "진짜 책만 본다"고 거들었다. 지예은은 "그래서 사실 저랑 지식적으로는 안 맞는다"고 너스레를 떨었다.예비 시부모와도 이미 가까운 사이였다. 지예은은 "너무너무 좋아하신다. '런닝맨'도 맨날 챙겨보신다"고 말했다. 충주에 계신 예비 시어머니를 만나기 위해 김종국 콘서트에도 가지 못했다고 밝혀 화기애애한 분위기를 더했다.한편 1994년생 동갑내기인 지예은과 바타는 지난 4월 공개 열애를 시작했다. 두 사람은 오는 12월 12일 결혼식을 올린다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr