사진=조정석 유튜브

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배우 조정석이 장모님에게 뜻밖의 외모 점검을 받았던 일화를 공개했다.지난 11일 유튜브 '채널 조정석'에는 '채널 조정석 실버버튼 언박싱'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 조정석은 구독자 10만 명 달성 기념 실버버튼을 공개하며 채널의 지난 콘텐츠를 돌아봤다. 가장 기억에 남는 게스트로는 아내인 가수 거미를 꼽았다. 조정석은 "자연스럽게 나와 지연이하고 나오면 그런 자연스러운 바이브가 나오는 것 같다"고 말했다.거미와 함께한 영상에서는 평소 잘 알려지지 않았던 조정석의 일상과 TMI가 공개되기도 했다. 조정석은 "거미 씨하고 내 치부가 좀 더 드러나는 특집을 해달라는 요청도 꽤 있었던 것 같다"고 전했다. 이어 "사실 거미 씨가 허락만 해준다면 언제든 환영이다. 자리를 한 번 만들어보겠다"고 해 부부 동반 콘텐츠에 대한 기대를 높였다.그는 거미가 당시 꺼내려다 미처 하지 못한 장모님 이야기도 직접 풀었다. 조정석은 "우리 장모님께서 친구분들하고 오붓하게 자리하고 계셨는데, 제가 초대를 받아 가는 날이 있었다"고 말문을 열었다.인사를 드리러 갈 예정이었던 조정석에게 장모님은 거미에게 전화를 걸었다고. 조정석은 "갑자기 장모님께서 지연이한테 '지연아, 혹시 오빠 메이크업 했냐'고 물어보셨다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.조정석은 "메이크업 했을 때랑 안 했을 때가 우리 장모님께서는 너무 달랐나 보다"라며 너스레를 떨었다. 장모님의 의도를 두고는 "사위를 자랑하고 싶은 마음에 그렇게 질문하셨던 것"이라고 설명했다. 친구들 앞에 사위를 소개하기 전 가장 멋진 모습을 보여주고 싶었던 장모님의 애정이 담긴 질문이었다.조정석은 거미 편을 촬영하기 전에는 자신의 치부와 TMI가 계속 나올까 봐 걱정했다고 털어놨다. 다만 결과적으로는 "아주 수월하고 재밌게 넘어갔다. 많은 분들이 재밌어해 주시니까 좋았다"고 만족감을 드러냈다.한편 조정석과 가수 거미는 2018년 결혼해 두 딸을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr