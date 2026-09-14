배우 조정석이 장모님에게 뜻밖의 외모 점검을 받았던 일화를 공개했다.
지난 11일 유튜브 '채널 조정석'에는 '채널 조정석 실버버튼 언박싱'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 조정석은 구독자 10만 명 달성 기념 실버버튼을 공개하며 채널의 지난 콘텐츠를 돌아봤다. 가장 기억에 남는 게스트로는 아내인 가수 거미를 꼽았다. 조정석은 "자연스럽게 나와 지연이하고 나오면 그런 자연스러운 바이브가 나오는 것 같다"고 말했다. 거미와 함께한 영상에서는 평소 잘 알려지지 않았던 조정석의 일상과 TMI가 공개되기도 했다. 조정석은 "거미 씨하고 내 치부가 좀 더 드러나는 특집을 해달라는 요청도 꽤 있었던 것 같다"고 전했다. 이어 "사실 거미 씨가 허락만 해준다면 언제든 환영이다. 자리를 한 번 만들어보겠다"고 해 부부 동반 콘텐츠에 대한 기대를 높였다.
그는 거미가 당시 꺼내려다 미처 하지 못한 장모님 이야기도 직접 풀었다. 조정석은 "우리 장모님께서 친구분들하고 오붓하게 자리하고 계셨는데, 제가 초대를 받아 가는 날이 있었다"고 말문을 열었다.
인사를 드리러 갈 예정이었던 조정석에게 장모님은 거미에게 전화를 걸었다고. 조정석은 "갑자기 장모님께서 지연이한테 '지연아, 혹시 오빠 메이크업 했냐'고 물어보셨다"고 밝혀 웃음을 자아냈다. 조정석은 "메이크업 했을 때랑 안 했을 때가 우리 장모님께서는 너무 달랐나 보다"라며 너스레를 떨었다. 장모님의 의도를 두고는 "사위를 자랑하고 싶은 마음에 그렇게 질문하셨던 것"이라고 설명했다. 친구들 앞에 사위를 소개하기 전 가장 멋진 모습을 보여주고 싶었던 장모님의 애정이 담긴 질문이었다.
조정석은 거미 편을 촬영하기 전에는 자신의 치부와 TMI가 계속 나올까 봐 걱정했다고 털어놨다. 다만 결과적으로는 "아주 수월하고 재밌게 넘어갔다. 많은 분들이 재밌어해 주시니까 좋았다"고 만족감을 드러냈다.
한편 조정석과 가수 거미는 2018년 결혼해 두 딸을 두고 있다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
지난 11일 유튜브 '채널 조정석'에는 '채널 조정석 실버버튼 언박싱'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 조정석은 구독자 10만 명 달성 기념 실버버튼을 공개하며 채널의 지난 콘텐츠를 돌아봤다. 가장 기억에 남는 게스트로는 아내인 가수 거미를 꼽았다. 조정석은 "자연스럽게 나와 지연이하고 나오면 그런 자연스러운 바이브가 나오는 것 같다"고 말했다. 거미와 함께한 영상에서는 평소 잘 알려지지 않았던 조정석의 일상과 TMI가 공개되기도 했다. 조정석은 "거미 씨하고 내 치부가 좀 더 드러나는 특집을 해달라는 요청도 꽤 있었던 것 같다"고 전했다. 이어 "사실 거미 씨가 허락만 해준다면 언제든 환영이다. 자리를 한 번 만들어보겠다"고 해 부부 동반 콘텐츠에 대한 기대를 높였다.
그는 거미가 당시 꺼내려다 미처 하지 못한 장모님 이야기도 직접 풀었다. 조정석은 "우리 장모님께서 친구분들하고 오붓하게 자리하고 계셨는데, 제가 초대를 받아 가는 날이 있었다"고 말문을 열었다.
인사를 드리러 갈 예정이었던 조정석에게 장모님은 거미에게 전화를 걸었다고. 조정석은 "갑자기 장모님께서 지연이한테 '지연아, 혹시 오빠 메이크업 했냐'고 물어보셨다"고 밝혀 웃음을 자아냈다. 조정석은 "메이크업 했을 때랑 안 했을 때가 우리 장모님께서는 너무 달랐나 보다"라며 너스레를 떨었다. 장모님의 의도를 두고는 "사위를 자랑하고 싶은 마음에 그렇게 질문하셨던 것"이라고 설명했다. 친구들 앞에 사위를 소개하기 전 가장 멋진 모습을 보여주고 싶었던 장모님의 애정이 담긴 질문이었다.
조정석은 거미 편을 촬영하기 전에는 자신의 치부와 TMI가 계속 나올까 봐 걱정했다고 털어놨다. 다만 결과적으로는 "아주 수월하고 재밌게 넘어갔다. 많은 분들이 재밌어해 주시니까 좋았다"고 만족감을 드러냈다.
한편 조정석과 가수 거미는 2018년 결혼해 두 딸을 두고 있다.
김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr
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