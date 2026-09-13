사진=이현이 유튜브

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모델 이현이·홍성기 부부가 첫째 아들의 미국 영재 캠프 경험담을 솔직하게 공개했다.12일 유튜브 채널 '워킹맘이현이'에는 '아무도 알려주지 않았던 존스홉킨스 CTY 캠프 솔직 후기(미국 기숙사 한달살기)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이현이와 남편 홍성기는 지난 7월 첫째 아들 윤서가 참가한 미국 존스홉킨스대학교 산하 영재교육 프로그램 CTY 여름 캠프 후기를 전했다. 윤서는 이과 분야에 관심이 많고 미국 기숙사 생활에 대한 로망도 있어 직접 준비해 캠프에 도전했다고. 앞서 이현이는 약 한 달간의 캠프 비용이 8300달러, 한화 약 1300만원이라고 밝힌 바 있다.하지만 아들의 기숙사 생활은 순탄하지만은 않았다. 당시 5학년이었던 윤서는 대부분 6~7학년인 학생들과 생활했고, 함께 지낸 학생 중 유일한 한국인이었다. 홍성기는 "윤서가 없으니까 할 수 있는 이야기인데, 윤서는 그걸 인종차별로 느끼지 않았던 것 같은데 제가 들어보면 약간 있었던 것 같다"고 조심스럽게 말했다.홍성기는 자유시간에 학생들이 한 방에 모여 노트북으로 게임을 했다고 설명했다. 윤서가 함께 게임하자고 제안했을 때 한 7학년 학생이 "귀찮게 하지 마"라는 취지로 답했다고. 그는 "로보틱스 수업에 다른 아시아 학생들이 있을 것 아니냐. 거기 안 들어 있는 아시아 애들 방에서 같이 놀았다고 하더라"고 덧붙였다.처음에는 괜찮다는 말만 했던 윤서는 2주 차부터 힘들어했다고 한다. 홍성기는 "지금 생각해 보니 5학년이 부모를 떠나 3주간 지내는 게 쉬운 일은 아니다"라고 돌아봤다. 이현이도 사전 후기를 찾기 어려운 상황에서 아들을 보냈던 당시를 "우리가 몰랐기 때문에 보낼 수 있는, 무지에 의한 용기"라고 표현했다.캠프 준비 과정에도 시행착오가 있었다. 현지 기온이 38도까지 올랐지만 기숙사에는 에어컨이 없어 선풍기를 따로 사야 했고, 로보틱스 수업 교재가 필요하다는 사실도 현지에 도착한 뒤 알게 됐다고. 홍성기는 담당 교사에게 상황을 설명한 끝에 교재를 받을 수 있었다고 전했다.낯선 환경 적응에는 어려움이 있었지만 캠프 수업 자체에 대한 윤서의 평가는 긍정적이었다. 로보틱스 수업에서 코딩을 어렵게 느끼기도 했으나 엔지니어링에는 흥미를 보였고, 전체 만족도는 10점 만점에 9점으로 평가했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr