사진 = 유튜브 채널 ‘요정재형’
사진 = 유튜브 채널 ‘요정재형’
안은진이 ‘연인’ 미스캐스팅 논란 당시 심경을 털어놨다.

13일 ‘요정재형’ 채널에는 안은진이 출연한 영상이 공개됐다.

이날 안은진은 MBC ‘연인’ 초반 불거진 미스캐스팅 논란에 대해 “‘연인’은 시작할 때부터 부담감이 컸던 것 같다. 너무 자신 없고 무서웠다”라며 이야기를 시작했다.

이어 그는 “1, 2부가 나가고 그랬는데 지금 돌아보니까 힘들었다는 게 명확하다. 그때는 어떻게든 이겨내려고 했는데 지나고 보니까 힘들었구나 싶더라”고 털어놨다.
사진 = 유튜브 채널 ‘요정재형’
사진 = 유튜브 채널 ‘요정재형’
‘연인’에 앞서 ‘나쁜엄마’ 촬영 중에는 구안와사까지 겪었다. 안은진은 “풍을 맞아서 구안와사가 왔다”며 “촬영 날 세수를 하고 양치를 하는데 입 한쪽에서 물이 새더라”고 회상했다.

이어 “그때 너무 우울하고 슬펐다”며 “얼굴이 시간차로 움직여서 옆면만 찍었다”고 덧붙였다.

안은진은 “역시 정답은 늘 정공법이다. 나를 다 까고 솔직하게 부딪히는 것밖에 답이 없다고 생각했다”고 강조했다. 그러면서 감독에게 “저는 현장에서 사랑받지 않으면 연기를 못해요. 저 사랑해 주시지 않으면 저는 자존감이 차지 않아요. 저 도와주세요”라고 직접 요청했다고 전했다.

결국 감독은 안은진을 위해 개인적으로 대본 공부를 도우며 힘을 보탰다고. 정재형은 “자존심 때문에 쉽게 못 할 이야기를 먼저 꺼냈다. 정공법이라는 게 정말 멋지다”라며 감탄했다.

한편 안은진은 현재 KBS2 토일드라마 ‘너 말고 다른 연애’에서 서강준과 호흡을 맞추고 있다.

조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지