이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘요정재형’

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안은진이 ‘연인’ 미스캐스팅 논란 당시 심경을 털어놨다.13일 ‘요정재형’ 채널에는 안은진이 출연한 영상이 공개됐다.이날 안은진은 MBC ‘연인’ 초반 불거진 미스캐스팅 논란에 대해 “‘연인’은 시작할 때부터 부담감이 컸던 것 같다. 너무 자신 없고 무서웠다”라며 이야기를 시작했다.이어 그는 “1, 2부가 나가고 그랬는데 지금 돌아보니까 힘들었다는 게 명확하다. 그때는 어떻게든 이겨내려고 했는데 지나고 보니까 힘들었구나 싶더라”고 털어놨다.‘연인’에 앞서 ‘나쁜엄마’ 촬영 중에는 구안와사까지 겪었다. 안은진은 “풍을 맞아서 구안와사가 왔다”며 “촬영 날 세수를 하고 양치를 하는데 입 한쪽에서 물이 새더라”고 회상했다.이어 “그때 너무 우울하고 슬펐다”며 “얼굴이 시간차로 움직여서 옆면만 찍었다”고 덧붙였다.안은진은 “역시 정답은 늘 정공법이다. 나를 다 까고 솔직하게 부딪히는 것밖에 답이 없다고 생각했다”고 강조했다. 그러면서 감독에게 “저는 현장에서 사랑받지 않으면 연기를 못해요. 저 사랑해 주시지 않으면 저는 자존감이 차지 않아요. 저 도와주세요”라고 직접 요청했다고 전했다.결국 감독은 안은진을 위해 개인적으로 대본 공부를 도우며 힘을 보탰다고. 정재형은 “자존심 때문에 쉽게 못 할 이야기를 먼저 꺼냈다. 정공법이라는 게 정말 멋지다”라며 감탄했다.한편 안은진은 현재 KBS2 토일드라마 ‘너 말고 다른 연애’에서 서강준과 호흡을 맞추고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr