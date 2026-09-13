사진=tvN '식스센스: B사이드'

사진=tvN '식스센스: B사이드'

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'식스센스' 배우 고경표가 살을 쏙 뺀 모습으로 '식스센스: B사이드'에 돌아왔다.13일 방송된 tvN 예능프로그램 '식스센스: B사이드'(이하 '식스센스') 첫 회에서는 유재석, 송은이, 고경표, 비비가 '믿지 마! SHOW'를 주제로 첫 가짜 찾기에 나섰다.이날 고경표는 한층 날렵해진 모습, 일명 '입금 후 비주얼'로 등장해 시선을 사로잡았다. 오랜만에 만난 송은이에게 "다들 젊어지시는 것 같다"고 인사를 건넸지만, 송은이는 "그럴 리 없다. 네가 늙은 거 아니고?"라고 받아쳐 웃음을 안겼다.유재석은 고경표의 바쁜 예능 활동을 언급했다. 고경표는 '식스센스: B사이드'를 비롯해 '보검 매직컬2', 티빙 오리지널 '대탈출'까지 고정 예능만 세 개에 출연 중이다. 예능계 블루칩으로 떠오른 고경표는 "저의 본업은 이제 예능이 됐다"고 너스레를 떨었다.배우로서 활약도 놓치지 않았다. 송은이는 고경표가 출연한 드라마 '언더커버 미쓰홍'을 언급하며 "드라마 잘 봤다. 거기서 수트 입고 멀쩡한 척하고 앉아 있더라"고 농담했다. 예능에서 친근한 매력을 뽐내는 고경표의 낯선 수트 차림이 웃음 포인트가 된 것.고경표는 유재석, 송은이와 재회하자마자 두 사람을 향해 "헤어스타일 맞추셨냐"고 질문하며 자연스럽게 녹아들었다. 첫 만남인 비비와는 깍듯하게 인사를 나누며 새 조합의 시작을 알렸다.'식스센스: B사이드'는 진짜보다 더 진짜 같은 가짜를 찾아내는 육감 현혹 버라이어티다. 기존 '식스센스'에 멤버들이 정답을 추리할 수 있는 결정적 힌트 'B사이드'가 더해졌다. 네 사람은 평범해 보이는 동네 풍경과 지나가는 사람들의 행동까지 의심하며 추리를 진행했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr