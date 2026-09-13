김범룡이 사생팬에 '무단 혼인 신고' 피해를 당한 사실을 고백했다./사진제공=MBN

김범룡이 사생팬에 '무단 혼인 신고' 피해를 당한 사실을 고백했다./사진제공=MBN

가수 김범룡이 과거 극성 사생팬의 일방적인 혼인신고로 인해 자신도 모르는 사이 '유부남'으로 등재됐던 충격적인 일화를 공개했다.지난 12일 방송된 MBN 예능 '속풀이쇼 동치미'에는 20년 만에 신곡 '인생길'을 들고 돌아온 김범룡과 37년 만에 컴백한 구창모가 출연했다.이날 김범룡은 과거 호적등본을 뗐다가 경악했던 순간을 회상했다. 그는 "호적등본을 확인해 보니 내가 유부남으로 올라가 있더라. 나도 모르게 결혼이 되어 있었다"고 밝혔다. 알고보니 평소 김범룡을 쫓아다니던 사생팬 중 한 명이 몰래 단독으로 혼인신고를 올렸던 것. 당사자 쌍방 출석 없이 한 사람만 방문해도 서류 접수가 가능했던 당시 행정 제도의 허점을 악용한 범죄에 가까운 기행이었다.해당 사생팬은 가요계에서도 악명이 자자했던 인물이었다. 김범룡은 "전영록 형에게 이야기했더니 '걔가 걔지'라며 단번에 알더라. 영록이 형 무대에 물감을 뿌리는 등 기행을 일삼아 형도 나도 골머리를 앓았다"고 전했다.더 큰 문제는 실제 결혼 과정에서 불거졌다. 서류상 가짜 혼인 기록이 그대로 남아있던 탓에, 진짜 결혼 당시 실제 아내가 호적상 '둘째 부인'으로 올라가는 일이 벌어졌다. 결국 김범룡은 법원에 혼인 무효 소송을 제기해 승소 판결을 받아내며 기록을 완전히 지워냈다. 김범룡은 "사주에 여자가 좀 있다고 하던데, 그때 액땜을 제대로 해서 지금 잘 살고 있는 것 같다"고 말했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr