이미지 크게보기 사진 = KBS2 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’

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‘사장님 귀는 당나귀 귀’ 이홍기가 예능에서 받은 금 때문에 억울했던 사연을 털어놨다.13일 방송된 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’에서는 FT아일랜드 이홍기가 직속 후배 엔플라잉의 연습실을 찾아 이야기를 나눴다.이날 이홍기는 신인 시절 팀을 알리기 위해 홀로 예능 프로그램에 출연했던 이야기를 꺼냈다.그는 “FT아일랜드에서 나만 많이 알려진 이유가 FT아일랜드를 알리기 위해 홀로 예능을 나갔기 때문”이라며 “멤버들을 잘 몰랐다. 나만 알았다”라고 말하며 인지도를 쌓기 위해 예능에서 홀로 고군분투했던 시절을 떠올렸다.이어 “어릴 때는 예능이 너무 많아서 하루에 예능을 3개씩 했다”라고 말했다.이홍기는 “그때는 ‘스타킹’, ‘스타 골든벨’, ‘세바퀴’ 이런 토크 프로그램이 많았다. 당시 예능 프로그램에서는 상품으로 금을 주기도 했다”며 “‘만원의 행복’ 대결에서 이겨서 상품으로 금을 받았다. 근데 회사 관계자가 금을 멤버들과 공평하게 나누라고 하더라”라고 밝혔다.결국 금을 멤버들에게 나눠줘야 했고, 억울한 마음에 이홍기는 “너무 화가 나서 멤버들에게 나눠줄 때 ‘가져가. 너희 예능 하기 싫다며’”라며 실제로 화난 목소리로 재연해 웃음을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr