사진=JTBC '냉장고를 부탁해'

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'냉장고를 부탁해' 배우 손예진이 현빈을 쏙 빼닮은 듯하면서도 자신을 닮았다는 네 살 아들을 향한 애정을 드러냈다.13일 방송된 JTBC 예능프로그램 '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부해')에는 배우 손예진이 게스트로 출연해 남편 현빈, 아들과의 육아 일상을 공개했다.이날 손예진은 만 3살 아들의 근황을 전했다. 그는 "계속 역할을 바꿔가면서 한다"며 역할놀이를 즐기는 아들의 모습을 소개했다. 손예진은 잠들기 전 책 읽기도 빼놓지 않는다고 밝혔다. 현빈 역시 아들에게 종종 책을 읽어준다고. 김성주는 "손예진과 현빈이 연기하며 읽어주는 책이라니"라며 감탄했다."아들이 훗날 배우가 되겠다고 하면 어떠냐"는 질문에는 망설임 없이 남다른 자신감을 보였다. 손예진은 "약간 팔불출이긴 하지만, 이렇게 생기면 배우 안 하기도 힘들 것 같은데?"라고 답했다. 쑥스러운 듯 웃던 그는 "죄송하다. 아들 자랑하려면 돈을 좀 내고 해야 하는데"라고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.아들이 누구를 닮은 것 같으냐는 물음에는 "저를 닮은 것 같다"고 말했다. 다만 손예진은 "서로 다 자기 닮기를 원한다"고 해 현빈과의 귀여운 신경전을 짐작하게 했다.외모와 달리 아들의 식성은 현빈을 닮았다고 밝혔다. 손예진은 아들이 오트밀과 단호박, 옥수수빵을 좋아하고 의외로 전도 즐겨 먹는다고 전했다. 그는 "담백한 걸 좋아해서 입맛은 아빠를 닮은 것 같다"고 설명했다. 반면 손예진은 단 음식을 좋아한다며 상반된 취향을 공개했다.부부의 단호한 육아 방식도 언급됐다. 사탕을 달라고 조를 때의 반응을 묻자 손예진은 "달라고 해도 안 주면 그냥 받아들이더라"고 답했다. 이어 "저희가 굉장히 엄격하게 키우고 있기 때문"이라고 말했다.손예진은 드라마 '스캔들' 촬영과 육아를 병행하며 느끼는 고충도 솔직히 털어놨다. 그는 "정말 보통 일은 아닌 것 같다. 제일 힘든 건 일보다 육아다. 현장 가는 게 더 좋다"고 고백하 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr