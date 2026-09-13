이미지 크게보기 사진 = SBS ‘미운 우리 새끼’

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배우 주상욱이 소지섭에게 받은 순금 선물이 담긴 사진을 공개했다.13일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에는 드라마 ‘김부장’으로 제2의 전성기를 맞은 주상욱이 스페셜 MC로 출연했다.이날 서장훈은 ‘김부장’ 종영 당시 소지섭이 배우와 스태프들에게 순금을 선물한 이야기를 꺼냈다. 주상욱에게도 같은 선물이 돌아갔는지 묻자 주상욱은 “받았습니다”라며 흐뭇해했다.선물과 함께 전달된 카드에는 소지섭의 메시지가 적혀 있었다. 소지섭은 "이번 작품을 함께 하며 큰 감동과 행복을 느꼈습니다. 언제나 묵묵히 각자의 자리에서 '김부장'을 빛내준 여러분들께 감사드립니다. '김부장' 소지섭 드림"이라는 메시지가 담겼다. 1g당 시세를 고려하면 전체 선물 규모는 약 1억 원에 달하는 것으로 알려졌다.주상욱은 선물을 처음 봤을 당시를 떠올리며 “이게 뭐야?”라고 생각했다며 이어 “봤는데 진짜 금”이었다며 보증서가 들어 있는 작은 금을 받았다고 설명했다.소지섭이 배우와 스태프 전원에게 선물을 준비했다는 사실도 전했다. 주상욱은 “전 스태프에게 다 줬다”며 소지섭이 순금을 직접 구매했다는 이야기를 들었다고 덧붙였다.그는 자신이 받은 선물을 현재까지 잘 간직하고 있다고 밝혀 소지섭의 통 큰 배려를 다시 한번 전했다.이를 들은 신동엽은 “저도 ‘미우새’ 마지막 촬영하는 날 전 스태프에게 순은을”이라며 농담을 건넸고, ‘은값도 많이 올랐다’고 덧붙여 웃음을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr