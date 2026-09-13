이미지 크게보기 사진 = MBN ‘알토란’

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한복 연구가 박술녀가 故 김수미의 선물을 냉동고에서 꺼내며 울컥했다.13일 방송된 MBN ‘알토란’에서는 한복 디자이너 박술녀의 일상이 공개됐다.박술녀는 한복을 오래 하기 위해 건강 관리에도 신경 쓰고 있다며 “저 스스로한테 얼마나 무심했냐면, 20년 전에 갑상샘암 수술을 했고, 2년 뒤 당뇨 전 단계 진단을 받았다. 이러다 사랑하는 한복을 오래 못할 것 같아서 5분을 쪼개가면서 관리하고 있다”라고 밝혔다.그는 밥을 세 공기씩 먹던 식습관도 바꿨다며 “예전엔 밥을 세 공기씩 먹었다. 그런 모든 습관을 버리고 이젠 음식 종류를 줄이려고 노력했다”라고 답했다.그런 박술녀의 냉동고에는 특별한 음식이 보관돼 있었다. 꺼내든 보리굴비는 故 김수미가 보내준 마지막 선물이었다. 박술녀는 “이것뿐만 아니라, 나박 김치 같은 것도 보내주셨다. 먹으려고 하다가도 다시 넣어놓는다. 나 혼자 먹으려고 꺼냈다가 슬프고”라며 “너무 열심히 사셨다”라고 울컥했다.이연복은 “김수미 선생님이 잘 보내주셨다”라고 했으며, 이상민도 “저한테도 항상 굴비를 보내주셨다”라며 고인을 떠올렸다. 박술녀는 굴비를 다시 냉동고에 넣으면서 “이건 소중한 선물이니까 간직하겠다. 아껴야 해”라고 말해 먹먹함을 안겼다.한편, 김수미는 2024년 10월 향년 75세로 별세했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr