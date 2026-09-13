이미지 크게보기 사진 = MBN ‘속풀이쇼 동치미’

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김범룡이 자신도 모르는 사이 일방적으로 혼인신고가 돼 유부남이 됐던 사연을 밝힌 가운데 전영록도 아는 사람이었다고 언급했다.12일 방송된 MBN ‘속풀이쇼 동치미’에는 37년 만에 신곡 ‘지구별의 연인’을 발표한 구창모와 20년 만에 신곡 ‘인생길’을 발표한 김범룡이 함께 모습을 보였다.김범룡은 주민센터를 갔다가 호적을 확인하는 과정에서 뜻밖의 사실을 마주했다고 했다. 그는 “내가 결혼을 했어. 유부남이 되어 있더라”고 말했다.혼인신고를 한 사람은 김범룡을 평소 자주 찾아오던 팬이었다고. 당시에는 두 사람이 함께 방문하지 않아도 한 사람만 신고하러 가는 방식으로 혼인신고를 할 수 있었다고 설명했다.김범룡은 “알고 보니 전영록이 잘 알고 있는 사람이었다. “걔가 걔지”라고 하더라. 영록이 형한테는 물감 뿌리고 그랬다고 하더라. 같은 사람 이었고, 영록이 형도 골치 아프고 나도 골치 아팠다”라고 떠올렸다.결국 그 팬의 집착은 결혼하고 나서야 끝이 났다고 전했다. 이어 김범룡은 “우리 와이프가 호적상으로 둘째 부인이 됐다. 사주팔자에 보면 여자가 좀 있다고 하더라”라며 무거운 이야기였지만 너스레를 떨며 웃음을 자아냈다. 또한 “나중에 혼인 무효 판결을 받아서 지웠다”라고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr