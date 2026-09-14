안은진이 한예종 10학번 배우들을 언급했다. / 사진='요정재형' 유튜브 캡처

안은진이 김고은에게 고마움을 표현했다. / 사진='요정재형' 유튜브 캡처

배우 안은진이 한예종 10학번 동기인 배우들과의 우정을 언급했다.지난 13일 유튜브 채널 '요정재형'에 게재된 영상에는 안은진이 출연하는 모습이 담겼다. 안은진과 정재형은 다양한 이야기를 나눴다.정재형은 한예종 10학번 출신 배우들을 보면 옛날 생각이 나는지 물었다. 한예종 10학번 출신 배우는 김고은, 이상이, 김성철, 박소담 등이 있다. 안은진은 동기들에 대해 "아무래도 옛날 모습만 기억이 난다"며 "그러니까 지금 예쁘고 멋있는 모습을 보면 서로 조금 오그라들어 하고 다들 기억에는 옛날 모습 그대로만 있다"고 답했다.안은진은 동기들의 활약에 "너무 뿌듯하고 좋다. 그 친구들이 활동을 더 잘해주길 바란다"며 "왜냐면 좀 묻어가는 그림이 (좋다). '계속 이렇게 잘해 주면 참 좋겠다' 이런 생각을 하는 거죠"라고 말해 웃음을 자아냈다.서로 모니터링을 해주냐는 질문에는 "서로의 멋있는 척을 좀 보기가 힘들어서"라고 말했다. 그러면서도 "고은이 작품은 너무 기대하고 이런 작품이 많아서 다 보고 서로 응원도 하지만 상이랑 성철이 나오는 거 보면 특히 멋있는 역할 할 때 '이 친구들이 열심히 일하고 있구나' 이런 마음"이라고 설명했다.안은진은 데뷔를 일찍 한 김고은이 동기들의 멘토 같은 느낌이라고 밝혔다. 그는 정말 큰 고민이 있을 때 김고은한테 전화하면 노하우를 아낌없이 얘기해준다며 고마움을 전했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr