사진 = 선예 인스타그램

사진 = 선예 인스타그램

사진 = 선예 인스타그램

사진 = 선예 인스타그램

가수 선예가 무대 안팎에서 우아한 비주얼을 공개했다.선예는 최근 자신의 인스타그램에 "뮤지컬 <광화문 연가>MBN 전설의사내 📸 🎤 🎙️🎶"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 선예는 블랙 커튼과 각종 장비가 놓인 공간에서 마이크를 한 손에 든 채 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 아이보리 컬러의 드레이프 디테일이 돋보이는 민소매 드레스에 긴 목걸이와 드롭 이어링을 매치했으며, 가슴 아래까지 길게 내려오는 브라운 헤어가 부드러운 곡선을 그리며 얼굴선을 감싸고 있다.이어진 사진에서 선예는 같은 드레스 차림으로 카메라 가까이 얼굴을 담아 셀카를 남겼다. 한 손에는 검은색 카드를 들고 있으며, 살짝 미소 지은 표정과 핑크빛 입술, 길게 늘어뜨린 헤어가 클로즈업 화면에 또렷하게 담겼다. 화이트 네일과 귀걸이, 가느다란 목걸이도 가까운 구도에서 자연스럽게 눈에 들어온다.또 다른 사진에서 선예는 짙은 블루 컬러의 벽 앞에 서서 정면으로 카메라를 바라보며 환하게 웃고 있다. 부드럽게 흘러내리는 드레스의 드레이프가 상체부터 허리까지 자연스럽게 이어지고, 한쪽 어깨 앞으로 넘긴 풍성한 웨이브 헤어가 전체적인 실루엣과 어우러진다. 손목의 가느다란 팔찌와 길게 떨어지는 귀걸이까지 더해져 드레스 스타일의 세부적인 모습도 선명하게 드러났다.마지막 사진에서 선예는 둥근 조명이 설치된 커다란 거울 앞에서 휴대전화를 들고 전신 셀카를 촬영하고 있다. 몸을 따라 길게 떨어지는 아이보리 드레스가 무릎 아래까지 이어지며, 허리와 골반 부분에 잡힌 자연스러운 주름이 드레스의 실루엣을 강조한다. 거울을 바라보며 살짝 미소 짓는 선예의 모습과 밝게 켜진 조명이 한 화면에 담겼다.이를 본 팬들은 "언니 예쁘다", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "선예 화이팅", "멋있는 선예", "평생 노래해 주세요" 등의 댓글을 달았다.한편 1989년생으로 37세인 선예는 지난 2007년 원더걸스로 데뷔했다. 선예는 2013년 캐나다 교포 출신 선교사와 결혼해 슬하에 세 딸을 두고 있다. 선예는 개인 SNS를 통해 셋째의 초등학교 입학 소식을 전하기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr