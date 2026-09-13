엔플라잉 이승협이 멤버들의 고발에 해명한다. /사진제공=KBS

엔플라잉 이승협이 멤버들의 고발에 해명한다. /사진제공=KBS

엔플라잉 이승협이 멤버들의 고발에 해명한다.13일 방송되는 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’이하 ‘사당귀’)는 엔플라잉 리더 이승협이 ‘K-밴드 보스’로 출격한다. 밴드계의 선배인 FT아일랜드 이홍기가 엔플라잉의 연습실을 깜짝 방문해 지원사격에 나선다. 같은 밴드 리더로서 이홍기는 “일단 리더를 믿어줘야 한다”라며 이승협을 적극 옹호하고 나서 이승협의 어깨를 한껏 으쓱하게 만든다.훈훈함도 잠시, ‘앙코르’ 무대를 둘러싼 뜻밖의 설전이 벌어진다. 이승협은 “기분 나면 앙코르는 얼마든지 계속할 수 있다. 엔플라잉은 더 힘들어도 된다”라며 남다른 공연 열정을 보인다. 이에 멤버들은 “이승협이 무대에 오르면 즉흥적으로 앙코르를 강행한다”라고 폭로한다.그러나 이홍기는 한술 더 떠 “우리는 본 공연 세트리스트가 10곡이면 예비곡까지 20곡을 준비해 간다”라며 무조건적인 이승협 지지에 나선다. 든든한 선배의 무한 지원 속에 이승협은 한층 의기양양해진 모습을 보인다.스튜디오에서 이를 지켜보던 ‘열정 만렙’ 샤이니 민호는 뜻밖의 반대 의견을 내놓는다. 민호는 “맞는 말이지만 열정만으로 다 되는 건 아니다. 멤버들이 힘들 거다”라며 멤버들의 입장에 공감하고 나선다. 민호는 “반드시 멤버들과 사전에 충분히 논의해야 한다”라며 멤버들과의 소통의 중요성을 강조한다.이승협에 대한 엔플라잉 멤버들의 폭로도 이어진다. 멤버들이 “이승협이 공연 당일에도 즉흥적으로 연주를 수정한다”고 고발한다. 이에 민호는 “우리 팀에서 저러면 멤버랑 싸우자는 것”이라며 돌직구를 날린다.민호의 팩트 폭격에 당황한 이승협은 “밴드 라이브 특성상 어쩔 수 없다”며 해명한다. 그러나 전현무가 곧바로 “민호 선배가 밴드가 아니라서 모른다는 거냐”라고 몰아붙이자 이승협은 “제가 틀렸습니다!”라고 0.1초 만에 깔끔하게 백기 투항한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr