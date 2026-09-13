정준원이 '유부녀킬러' 종영 소감을 전했다./사진제공=MBC

'유부녀킬러' 배우들이 종영 소감을 전했다./사진제공=MBC

배우 정준원이 방송 초반 불거졌던 '태도 논란'의 잡음을 지워내고 탄탄한 연기력으로 유종의 미를 거뒀다.MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'가 지난 12일 14회를 끝으로 막을 내렸다. 평범한 유부녀와 살벌한 킬러라는 상반된 삶을 오가는 유보나(공효진 분)의 이야기를 중심으로 액션과 가족애를 조화롭게 그려낸 '유부녀 킬러'는 최종회 시청률 10.7%를 기록하며 자체 최고 시청률를 경신했다.작품의 주역인 정준원은 방영 초반 적잖은 마음고생을 겪었다. 첫 방송을 앞두고 출연했던 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에서 지나치게 경직되고 소극적인 태도를 보였다는 이유로 뜻밖의 태도 논란에 휩싸였다. 내향적인 성격 탓에 긴장한 것이라는 옹호와 방송에 성의가 부족했다는 지적이 팽팽하게 맞서며 캐스팅 논란으로까지 번지기도 했다.그러나 정준원은 연기로 정면 돌파했다. 극 중 사랑하는 아내 유보나의 살벌한 정체를 알게 된 뒤에도 끝까지 그녀를 지키기로 결심하는 남편 권태성 역을 맡아 혼란과 애틋함이 교차하는 복잡한 감정선을 섬세하게 표현했다. 후반부로 갈수록 공효진과의 차진 부부 호흡은 물론 아내를 대신해 총격을 맞으며 사랑을 증명하는 장면까지 소화해 내며 시청자들의 우려를 지워냈다.정준원은 종영 소감을 통해 "이렇게 좋은 작품에 참여할 수 있어서 행복했다. 시간이 지나 작품을 돌아봤을 때도 마음속 깊이 각인된 추억이 될 것 같다"며 "촬영하면서 정말 많이 배우고 스스로 성장할 수 있었던 작품이었기에 더 소중하게 기억될 것 같다. 함께 웃고 공감해 주신 모든 분들께 진심으로 감사드리며, 또 다른 작품에서 좋은 연기로 찾아뵙겠다"고 진심 어린 소회를 전했다.타이틀롤로 극을 묵직하게 이끈 공효진은 "새로운 도전에서 오는 만족감을 알게 해준 작품이다. 고생한 만큼 시청자분들이 열성적인 사랑을 보내주셔서 너무나 행복하다"며 "긴 촬영 기간 한 배를 타고 함께 항해해 온 '유부녀 킬러' 팀에게도, 나에게도 유익하고 즐거웠던 추억으로 남기를 바란다. 유보나를 통해 새로운 매력을 발견하고 호응해 주신 분들께 앞으로 보여드릴 또 다른 모습들도 기대해 달라"고 감사를 표했다.집요한 수사력으로 극에 긴장감을 불어넣은 형사 이동진 역의 이상이는 "재밌게 찍은 작품을 마지막까지 잘 마칠 수 있어서 기쁘다. 내게 '유부녀 킬러'는 영원히 끝나지 않을 지독한 추격전이 담긴 작품"이라며 "유독 더웠던 이번 여름, '유부녀 킬러'를 사랑해 주셔서 감사하다. 동진이의 열정처럼 시청자분들도 지치지 말고 항상 파이팅하시길 바란다"고 인사를 건넸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr