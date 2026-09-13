사진 = 임윤아 인스타그램

사진 = 임윤아 인스타그램

사진 = 임윤아 인스타그램

사진 = 임윤아 인스타그램

가수 겸 배우 임윤아가 단정한 올화이트 스타일로 우아한 비주얼을 뽐냈다.임윤아는 최근 자신의 인스타그램에 "🧡🧡🧡"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 임윤아는 화장품이 전시된 공간에서 한 손을 테이블에 가볍게 올린 채 카메라를 바라보며 미소 짓고 있다. 스퀘어 네크라인과 앞면의 긴 지퍼가 돋보이는 화이트 슬리브리스 상의에 같은 색상의 팬츠를 매치했으며 어깨 아래로 차분하게 떨어지는 짙은 머리가 깔끔한 실루엣과 어우러진다. 은은하게 빛나는 피부와 또렷한 이목구비도 따뜻한 조명 아래 선명하게 드러났다.이어진 사진에서 임윤아는 휴대전화를 한 손에 들고 거울을 바라보며 셀카를 촬영하고 있다. 얼굴과 상반신을 가까이 담아 매끈하게 정돈된 헤어와 자연스러운 핑크빛 입술이 한층 또렷하게 보이며 작은 귀걸이와 연한 핑크 컬러의 네일까지 섬세한 디테일이 눈길을 끈다.또 다른 사진에서 임윤아는 밝은 벽 앞에 서서 정면으로 카메라를 바라보고 있다. 몸의 선을 따라 자연스럽게 떨어지는 화이트 상의와 반듯한 스퀘어 네크라인이 목선과 어깨선을 깔끔하게 드러내며 한쪽으로 넘긴 머리 끝이 어깨 위에서 부드럽게 뻗쳐 단정한 분위기를 더한다.마지막 사진에서 임윤아는 유리문 앞에 서서 입가에 옅은 미소를 띤 모습으로 카메라를 바라보고 있다. 허리선을 따라 잡힌 절개와 길게 이어진 지퍼가 화이트 상의의 실루엣을 강조하고, 아래로 이어지는 화이트 팬츠까지 같은 색으로 맞춰 입은 전신 스타일이 자연스럽게 연결된다.이를 본 팬들은 "빛이나요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "Pretty pretty", "진짜 여신이다", "윤아언니 너무 예뻐요" 등의 댓글을 달았다.한편 1990년생으로 36세인 임윤아는 지난 2007년 그룹 소녀시대로 데뷔해 현재까지 음반 활동과 연기 활동을 함께 하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr