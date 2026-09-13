사진 = 오윤아 인스타그램

사진 = 오윤아 인스타그램

사진 = 오윤아 인스타그램

사진 = 오윤아 인스타그램

배우 오윤아가 화사한스타일링으로 세련된 비주얼과 각선미를 뽐냈다.오윤아는 최근 자신의 인스타그램에 "송지오우먼 📷 항상 예쁜 지미추구두"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 오윤아는 밝은 베이지 톤의 벽을 배경으로 서서 카메라를 바라보고 있다. 크림 컬러의 트위드 재킷과 미니스커트를 셋업으로 맞춰 입고 안에는 은은한 핑크빛 블라우스를 더했으며, 낮게 묶은 머리에서 자연스럽게 내려온 잔머리가 얼굴선을 부드럽게 감싼다. 한 손에는 브라운 숄더백과 휴대전화를 들고 다리를 가볍게 모은 모습으로 길고 곧은 각선미를 드러냈다.이어진 사진에서 오윤아는 브라운 백을 어깨에 걸친 채 다리를 교차하고 환하게 미소 짓고 있다. 짧은 트위드 스커트 아래로 이어지는 늘씬한 다리와 뾰족한 앞코의 화이트 구두가 눈길을 끌며 발등을 장식한 큼직한 진주 디테일이 화사한 트위드 착장과 자연스럽게 어우러진다.또 다른 사진에서 오윤아는 실내에 서서 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 바라보고 있다. 두 손을 앞에서 가볍게 모은 자세로 트위드 셋업의 단정한 실루엣을 보여줬으며, 귀에 착용한 작은 이어링과 여러 개의 반지가 섬세한 포인트를 더한다. 다리를 한쪽 앞으로 교차한 포즈와 진주 장식 구두까지 전신 스타일링이 한눈에 담겼다.마지막 사진에서 오윤아는 차량 좌석에 앉아 얼굴을 가까이 담은 셀카를 남겼다. 자연스럽게 정돈한 헤어스타일과 은은한 핑크빛 메이크업이 또렷한 이목구비와 어우러졌으며, 미소를 머금고 카메라를 바라보는 모습과 반짝이는 트위드 재킷의 질감이 클로즈업으로 선명하게 드러났다.앞서 오윤아는 개인 유튜브 채널을 통해 이혼 11년 만에 재혼 소식을 직접 알리며 화제를 모았다. 당시 오윤아는 "정말 좋은 분을 만나게 돼서 결혼을 결정하게 됐다"며 "시부모님도 정말 좋은 분들이셔서 저희 민이를 손자처럼 받아주셨다"고 밝혔다.한편 오윤아는 1980년생으로 46세이며 2007년 비연예인과 결혼해 2015년 이혼했다. 이후 발달장애를 앓고 있는 아들 송민 군을 홀로 키워왔으며 최근 재혼 소식을 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr