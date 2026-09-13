김신영, 알고보니 판자촌 출신이었다…"13살에 홀로 살아" 생활고 극심 ('아형')

김신영이 생활고를 고백했다./사진제공=JTBC

방송인 김신영이 극심한 생활고로 인해 판자촌에서 홀로 버텨야 했던 유년 시절을 털어놓았다.지난 12일 방송된 JTBC 예능 '아는 형님' 543회는 고명환, 오상진, 김소영, 권은비가 게스트로 출연했다.이날 김신영은 자신의 인생 책으로 타무라 히로시의 자전적 소설 '홈리스 중학생'을 소개하며 "초등학교 6학년부터 중학교 1학년 때까지 혼자 살았다"며 "집이 망해서 각자 흩어졌다. 자연스럽게 가족이 해산되게 됐다. 그렇게 혼자 판자촌에 살게 됐다"고 밝혔다.판자촌 생활 당시 겪었던 서글픈 일화도 전했다. 김신영은 "어느 날 갑자기 꿈에서 누가 자꾸 나한테 침을 뱉더라. '너무 기분 나쁘다. 이딴 꿈이 다 있어' 하고 잠에서 깼는데 판자촌 지붕이 비바람에 떨어져 나가서 정말 비를 맞고 자고 있던 거였다"고 회상했다.비를 피하기 위해 들어간 장롱 안으로 들어갔다는 김신영은 "그 안에서 '이 가난은 내 가난이 아니다. 내가 지금 이렇게 갇혀있다고 해서 여기서 좌절하지 말자'고 생각했다"며 "'내 꿈은 과연 뭘까'를 고민하다 벽돌집에 사는 게 첫 번째 목표였고, 두 번째는 내가 제일 잘하는 걸로 돈을 벌자는 결심이 섰다. 그 이후로 코미디라는 꿈을 한 번도 버린 적이 없다"고 말했다.김신영은 "엄마, 아빠 가족과 다 떨어져 지내면서 때로는 청도 할머니에게 얹혀살고, 때로는 전라도 외할머니한테 얹혀살았다. 그렇게 집 이사만 60번 넘게 다녔다"며 "여기저기 살다 보니 경상도 사투리와 전라도 사투리가 고스란히 내게 남았다"며 잦은 이사가 훗날 캐릭터를 구축하는 밑거름이 됐다고 설명했다.이어 "부모님에 대한 원망보다는 '그래 이런 부모님이 계셔서 난 덕분에 누구보다 코미디 연기를 잘할 수 있었다'고 생각했다"며 "누구보다 할머니 연기를 잘하게 되고 부캐 '둘째이모 김다비'가 탄생할 수 있었던 것도 전부 나의 환경 덕분이라는 생각을 갖게 해 준 계기의 책"이라고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr