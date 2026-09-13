신동엽이 '미우새' 마지막 촬영 공약을 내걸었다. / 사진=텐아시아 DB

주상욱이 '미우새' 스페셜 MC로 출연한다./사진제공=SBS

신동엽이 '미우새' 마지막 촬영 공약을 내걸었다.13일 오후 9시 30분 방송되는 SBS ‘미운 우리 새끼’(이하 ‘미우새’)에 화제의 드라마 ‘김부장’으로 제2의 전성기를 맞은 배우 주상욱이 스페셜 MC로 출연한다.최근 진행된 SBS ‘미우새’ 스튜디오에 배우 주상욱이 등장했다. 이에 모벤져스는 최고 시청률 27.1%를 기록한 드라마 ‘김부장’ 속 ‘최강 빌런’ 주상욱을 향해 원성을 쏟아냈다. 데뷔 후 처음으로 본격적인 악역 연기에 도전했다는 주상욱은 “너무 재미있었다”라며 오히려 만족감을 보였다. 심지어 드라마 방영 당시 수산시장을 찾았다가 시민들에게 난데없이 욕세례까지 받았다고 밝혔다.이어 주상욱은 ‘김부장’에서 팽팽한 대립각을 세웠던 소지섭의 남다른 ‘순금 플렉스’를 공개했다. 드라마 종영 후 소지섭이 함께 고생한 배우와 스태프 전원에게 사비로 순금을 선물했다는 것. 주상욱 역시 순금을 받았다고 인증하자 스튜디오에서는 감탄이 쏟아졌다. 이를 듣던 MC 신동엽은 질 수 없다는 듯 “나도 ‘미운 우리 새끼’ 마지막 촬영을 하게 된다면”이라며 깜짝 공약을 내걸었다.차예련과 결혼 10년 차를 맞은 주상욱은 어느덧 9살이 된 딸 이야기가 나오자 ‘딸바보’ 아빠의 면모를 보였다. 딸의 성격이 자신을 닮았다며 자랑하던 주상욱은 “엄마, 아빠 중 누구의 성격을 더 닮았으면 좋겠냐”는 질문에 망설임 없이 자신을 선택했다가 뒤늦게 편집을 요청했다. 이어 “딸이 마음에 들지 않는 남자친구를 데려오면 어떨 것 같냐”는 질문에는 쉽게 답하지 못했다. 급기야 딸의 연애를 막기 위해 ‘특단의 조치’까지 예고했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr