사진 = 기은세 인스타그램

배우 기은세가 긴 생머리와 자연스러운 미소가 돋보이는 일상을 공개했다.기은세는 최근 자신의 인스타그램에 "로파서울 💚제가 좋아하는 아이들로 잔뜩 모았어요"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 기은세는 나무 테이블 앞에 앉아 독특한 형태의 화이트 티포트를 두 손으로 들고 카메라를 바라보고 있다. 가슴 아래까지 길게 내려오는 짙은 생머리를 자연스럽게 풀어내린 가운데 은은한 미소를 지어 부드러운 인상을 더했으며 밝은 그레이 컬러의 긴팔 상의와 차분한 메이크업이 깔끔하게 어우러졌다.테이블 위에는 서로 다른 블랙 패턴이 들어간 화이트 찻잔과 받침이 놓여 있고, 작은 디저트와 스푼 등도 함께 자리하고 있다. 기은세가 들고 있는 티포트 역시 화이트 컬러에 검은색 레터링이 더해져 테이블 위 식기들과 조화를 이루며 화이트 레이스 테이블 매트와 따뜻한 색감의 나무 테이블이 사진의 아늑한 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "긴머리 찰떡", "늘 귀여우시다" 등의 댓글을 달았다.앞서 기은세는 지난 6월 평창동 주택에 입성했다. 해당 주택은 리모델링 중 한 차례 민폐 공사 논란에 휩싸인 바 있다. 지난 5월 한 온라인 커뮤니티에서 자신을 평창동 주민 가족이라고 소개한 한 네티즌이 기은세의 자택 공사로 인해 차량 통행과 폐기물 문제 등 불편을 겪고 있다고 주장을 펼쳐 논란이 커졌다.이에 기은세 소속사 측은 "주차 불편 및 청소 관련 민원이 발생한 점을 인지하고 주민들께 직접 사과를 드리고 동네 청소를 완료했다"고 설명했다. 기은세 역시 해당 논란 이후 공사 지역 인근을 청소 중인 인증샷을 게재하며 고개를 숙였다.한편 1983년생으로 43세인 기은세는 지난 2012년 12살 연상의 재미교포 사업가와 결혼했으나 지난 2023년 이혼 소식을 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr