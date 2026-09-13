정지선이 고향집을 방문한다./사진제공=KBS

정지선이 고향집을 방문한다./사진제공=KBS

‘중식 마녀’ 이문정이 정지선의 고향집을 방문한다.13일 오후 4시 40분 방송되는 KBS2 예능 ‘사장님 귀는 당나귀 귀’(이하 ‘사당귀’)에서 정지선이 이문정과 함께 강화도 고향집을 방문하는 가운데, 그동안 한 번도 요리로 맞붙은 적 없는 ‘중식 자매’의 사상 첫 요리 대결이 성사된다.이문정은 정지선 부모님의 마음을 사로잡아 ‘수양딸’에 등극하겠다는 야심을 보인다. 수양딸이 되면 정지선 부모님이 직접 키운 150평 규모 텃밭의 신선한 식재료를 제공받을 수 있다는 이문정의 속내가 있었던 것.본격적인 요리가 시작되자 살벌하면서도 유쾌한 신경전이 펼쳐진다. 이문정이 야심 차게 특제 장어덮밥을 준비하자 정지선은 “문정 언니는 호텔에서 일해서 장어 손질을 직접 해본 적이 없어”라고 선배 디스를 서슴지 않는다. 이에 발끈한 이문정은 생애 첫 생장어 손질에 도전하는 것은 물론, 25년 내공이 고스란히 담긴 회심의 ‘무적 소스’까지 꺼내 들며 복수에 나선다.무적 소스는 중국 대표 양념인 두반장을 베이스로 이문정이 직접 개발한 특제 소스로, 그는 "말 그대로 무적이다. 이 소스는 누구도 이길 수 없다"라며 남다른 자신감을 보인다. 이를 지켜본 엔플라잉 이승협은 “맛이 없을 수가 없다”라며 입을 다물지 못한다.정지선은 가마솥에 인삼과 각종 버섯을 푹 끓여낸 ‘아롱사태 버섯 전골탕’으로 맞불을 놓는다. 삶은 아롱사태 위에 진하게 우려낸 국물과 강화 특산품 새우젓을 더한 역대급 비주얼이 완성되자, 전현무는 “저건 보약이다, 보약”이라며 탄성을 금치 못한다. 샤이니 민호는 연신 군침을 삼키며 “버섯전골 국물 맛이 진짜 궁금하다. 맛이 상상이 안 간다”라며 감탄한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr