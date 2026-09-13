남규홍 피디가 새 예능 '계약결혼'을 선보인다. / 사진=텐아시아DB

'계약결혼' 포스터가 공개됐다. / 사진제공=MBC에브리원, KBS Joy

남규홍 PD가 연애 과정을 건너뛰고 부부로 생활하는 새 예능 '계약결혼'을 선보인다.오는 28일 첫 방송되는 MBC에브리원·KBS Joy '계약결혼'은 결혼을 원하는 남녀가 계약을 통해 부부 생활을 미리 경험하는 결혼 시뮬레이션 관찰 예능이다. '나는 SOLO'로 연애 예능을 선보여온 남규홍 PD가 이번에는 결혼 생활을 다룬다.공개된 공식 포스터에는 MC 안정환, 효연, 프로미스나인 이채영이 '계약결혼 계약서'를 들고 있는 모습이 담겼다. 포스터에는 "연애는 생략~ 결혼부터!"라는 문구가 적혔다.세 사람은 서로 다른 입장에서 출연자들의 결혼 생활을 지켜본다. 결혼 26년 차인 안정환은 기혼자를 대표하고, 효연은 미혼의 입장에서 의견을 더한다. 이채영은 MZ세대의 시선으로 출연자들의 관계를 살펴볼 예정이다.출연자들이 지켜야 할 계약 조항도 일부 공개됐다. 계약서에는 '제1조 계약에 의해 부부가 되면 성실하게 결혼 생활을 한다', '제6조 식사는 하루 한 끼 이상은 함께 한다', '제8조 결혼생활 중에는 다른 남자, 여자의 마음을 훔치지 않는다', '제9조 계약결혼의 기록은 일기로 남긴다' 등의 내용이 담겼다.'계약결혼'에서는 남녀 출연자가 연애 과정을 거치지 않고 계약을 맺은 뒤 곧바로 부부로 생활한다. 함께 식사하고 일상을 보내는 과정에서 서로가 실제 결혼 상대가 될 수 있을지를 확인한다.'계약결혼'은 오는 28일 오후 10시 30분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr