'식스센스: B사이드'가 베일을 벗는다./사진제공=tvN

'식스센스: B사이드'가 베일을 벗는다./사진제공=tvN

전작 '스트릿 레스토랑 파이터'가 1%대 시청률로 막을 내린 가운데, ‘식스센스: B사이드’가 유재석, 송은이, 고경표, 비비의 가짜 쇼 찾기로 베일을 벗는다.13일 오후 7시 50분 방송되는 tvN 예능 ‘식스센스: B사이드’ 1회에서는 ‘믿지 마! SHOW’를 주제로 가짜 찾기를 시작, 유재석, 송은이, 고경표, 비비가 믿기 힘든 퍼포먼스의 향연과 상상을 초월하는 반전을 마주한다.‘식스센스: B사이드’는 진짜보다 더 진짜 같은 가짜를 찾는 예측 불허 육감 현혹 버라이어티 ‘식스센스’의 새로운 시즌이다. 식센이들이 가는 곳마다 정답에 대한 결정적인 힌트가 담긴 ‘B사이드’가 숨겨져 있어 추리하는 재미를 더할 예정이다.식센이들은 어딘가에 있을 ‘B사이드’를 발견하기 위해 노력한다. 특히 길을 걸어가면서도 동네 풍경과 지나가는 사람들을 눈여겨보는 가운데 송은이는 “왜 모든 게 설정 같지?”, 유재석은 “왜 자꾸 이상한 일이 일어나지?”라며 수상한 느낌을 받는다.이날 방송에서는 고경표가 오랜만에 만난 유재석과 송은이에게 “두 분 헤어스타일 맞추셨나요?”라고 이야기하며 35년 지기의 티격태격 케미스트리가 터진다. 새로운 식센이로 합류한 비비는 초면인 고경표와 깍듯하게 인사를 나누고, ‘식스센스: B사이드’ 출연 제의가 들어왔던 당시 소속사 대표인 타이거 JK와 윤미래의 반응도 생생하게 전한다.이들의 앞에 카세트 테이프와 플레이어도 등장한다. 식센이들이 카세트 플레이어에서 나오는 소리에 귀를 기울이고 있는 이유는 무엇일지 호기심을 자극한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr