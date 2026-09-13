사진 = 31기 경수 인스타그램

사진 = 31기 경수 인스타그램

'나는솔로' 31기 경수가 일상 속 자연스러운 순간과 순자와 함께한 모습을 공개했다.31기 경수는 최근 자신의 인스타그램에 "스브스 단골의자"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 경수는 블랙 카디건과 화이트 티셔츠, 블랙 팬츠를 매치한 단정한 차림으로 실내 라운지의 가죽 의자에 편안하게 앉아 휴대전화를 들어 사진을 찍고 있다. 뒤편에는 대형 전시 작품이 걸려 있으며 넓은 유리창으로 들어오는 자연광이 더해져 차분한 분위기를 완성했다.이어진 사진에서 31기 경수는 31기 순자와 나란히 횡단보도를 건너고 있다. 블랙 톤 의상을 맞춰 입은 두 사람의 뒷모습이 담겼으며, 순자는 긴 원피스를 입고 카메라를 들고 있고 경수는 한 손을 뒤로 둔 채 함께 발걸음을 옮기고 있다. 밤거리의 도로와 차량, 도심 건물이 함께 어우러지며 감성적인 분위기를 더했다.이를 본 팬들은 "뭔가 영화장면같네요 감성 한가득", "두분 응원합니다", "순수커플 선참 잘보고있어요", "깔끔한 남친룩", "너무 예쁜 커플", "꽁냥꽁냥 재밌어서 몇번을 돌려 보는지 몰라요" 등의 댓글을 달았다.앞서 31기 경수와 31기 순자는 함께 SBS PLUS 공식 유튜브 채널에서 운영하는 'SBS Plus 스플스'에 등장해서 대인기피 증상에 대해 고백한 바 있다. 영상에서 31기 경수는 직장과 집을 오가며 순자와 데이트를 즐기는 근황을 전하는 한편 "방송 후 인파가 몰리는 장소에 나가는 일이 쉽지 않아 조심해왔으나 최근 들어 점차 외출을 늘려가는 중"이라고 언급했다. 순자는 "경수가 대인기피증과 유사한 증세를 겪으며 사람이 많은 곳에서 힘들어했던 까닭에 주로 한적한 공간을 찾아 데이트를 이어왔다"고 정황을 덧붙였다.한편 1990년생인 31기 경수와 1991년생인 31기 순자는 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr