사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는솔로' 31기 순자가 차분한 가을 무드가 담긴 일상을 공개했다.31기 순자는 최근 자신의 인스타그램에 "연희동 나들이에 함께한 히어(hehr) 날이 선선해질수록 옷의 두께보다는 원단을 더 유심히 보게 돼요"라는 멘트를 남기며 의류 광고 사진을 올렸다.공개된 사진 속 31기 순자는 회색 재킷 안에 아이보리 니트를 레이어드하고 롤업한 진청 데님 팬츠와 블랙 로퍼를 매치한 편안한 차림으로 넉넉한 카키 컬러 보스턴백을 손에 든 채 카메라를 바라보고 있다.이어진 사진에서 31기 순자는 야외 테이블에 앉아 음료를 앞에 두고 미소를 띤 채 시선을 옆으로 돌리고 있다. 같은 착장을 유지한 모습에 여유로운 자세가 더해지며 편안한 나들이 분위기가 자연스럽게 전해지고 테이블 위에 놓인 음료와 음식이 일상의 한 장면을 담아낸다.또 다른 사진에서 31기 순자는 아이보리 니트만 입은 채 카키색 보스턴백을 들고 골목길을 걷다가 뒤를 돌아보고 있다. 갤러리 건물과 젖은 도로를 배경으로 담긴 모습은 담백한 스타일링과 어우러져 차분한 분위기를 자아낸다.마지막 사진에서 31기 순자는 실내 테이블에 앉아 한 손을 테이블 위에 올린 채 카메라를 바라보고 있다. 옆에는 음료가 담긴 컵이 놓여 있고, 뒤편으로 자전거와 간결한 실내 공간이 함께 담기며 편안한 일상의 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "옷이뻐요 내취향", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "언니가 입어서 더이뻐요", "넘이뻐용", "넘 잘 어울려용" 등의 댓글을 달았다.앞서 순자는 현재 17만 명 이상의 SNS 팔로워를 보유하며 많은 인기를 끌고 있다. 이는 '나는솔로' 역대 출연자 중 최고로 알려졌다.한편 1991년생인 순자는 1990년생인 경수와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr