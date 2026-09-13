배우 강훈이 '런닝맨'에서 러브라인을 형성했던 지예은과의 실제 관계에 대해 유쾌하게 이야기했다./사진제공=앤피오엔터테인먼트

배우 강훈이 '런닝맨'에서 러브라인을 형성했던 지예은과의 실제 관계에 대해 유쾌하게 이야기했다./사진제공=앤피오엔터테인먼트

배우 강훈이 '런닝맨'에서 러브라인을 형성했던 지예은과의 실제 관계에 대해 유쾌하게 이야기했다.최근 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 tvN '최애의 사원' 종영을 기념해 배우 강훈을 만났다. '최애의 사원'은 '최애'를 만나기 위해 스타트업 기업 아펠로에 입사한 남다름(김혜준 분)의 성장과 로맨스를 그린 작품이다. 강훈은 아펠로 대표 강하기 역을 맡아 김혜준과 로맨스 호흡을 맞췄다.강훈은 작품에 관한 이야기를 나누던 중 SBS '런닝맨'에서 호흡을 맞췄던 지예은과의 관계도 언급했다. 두 사람은 방송에서 티격태격하는 모습으로 러브라인을 형성하며 시청자들에게 웃음을 안겼다. 지예은은 댄서 바타와 오는 12월 결혼을 앞두고 있다.지예은에게 따로 축하 연락을 했느냐는 질문에 강훈은 연락하지 않았다고 답했다. 그는 "평소 연락을 주고받는 사이는 아니다. 번호는 있지만 전화하지는 않았다"며 "주변의 많은 분에게 축하받지 않았을까 싶다. 나도 너무 축하하는 마음이다"라고 미소 지었다.방송에서 러브라인으로 엮인 뒤 오히려 서로 조금 어색해진 것 같다고도 했다. 강훈은 "완전히 예능으로 알게 된 비즈니스 관계였다"고 솔직하게 털어놨다. 이어 "러브라인으로 붙다 보니까 오히려 어색한 관계가 돼버린 느낌"이라고 덧붙였다.'런닝맨'을 통해 예능에서도 활약한 강훈은 관찰 예능 출연에는 조심스러운 입장을 보였다. 현재 사는 동네와 일상을 공개하고 싶지 않기 때문이다. 그는 "연락을 주시면 너무 감사하겠지만, 지금 내가 사는 동네가 너무 좋다. 앞으로도 내 삶의 터전으로 만들고 싶다"고 말했다. 이어 "그곳이 공개되지 않았으면 좋겠기에 관찰 예능은 자중하고 있다"고 웃어 보였다. 강훈은 조용한 환경을 좋아하는 만큼 현재 거주하고 있는 동네에도 만족하고 있다고 했다.그는 "처음 상경에서 살았던 곳은 나한테 조금 시끄럽게 느껴졌다. 내가 한적한 곳을 선호한다"며 "그러다 지금 사는 곳에 우연히 가봤는 데 정말 조용했다. 아침에 아기들이 떠드는 소리가 들리는 것도 너무 좋더라"고 이야기했다. 강훈은 현재에 만족감을 내비치며 "앞으로도 계속 지금처럼 살고 싶다"고 밝혔다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr