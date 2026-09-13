이미지 크게보기 사진 = MBC ‘유부녀 킬러’

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‘유부녀 킬러’ 공효진과 정준원의 부부 관계는 다시 이어졌지만, 유보나의 킹피셔 본능까지 잠들지는 않았다.12일 방송된 MBC 금토드라마 ‘유부녀 킬러’ 최종회에서 선유도에 나타난 보나는 레일라(이엘리야 분)와 정면으로 맞붙었다.권태성(정준원 분)까지 현장에 들어오면서 보나가 감춰온 정체도 더 이상 숨길 수 없게 됐다. 권태성이 그토록 찾아 헤매던 킹피셔가 자신의 아내였다는 사실과 마주한 순간이었다.유보나는 권태성에게 향한 총구 앞을 가로막았다. 결국 총상을 입은 뒤에도 위기는 끝나지 않았고, 레일라와의 격돌까지 이어졌다. 권태성이 마주한 건 단순한 아내의 비밀이 아니었다. 그동안 자신이 알지 못했던 아내 유보나의 또 다른 얼굴이었다.끝내 태성은 유보나를 놓지 않으려 했다. “당신 지키는 거. 당신 지키고 우리 가족 지키는 거”라고 말했지만 보나는 끝내 태성을 밀어냈다. 그리고 “내가 당신의 지옥이 될 거야”라는 말을 남긴 채 돌아섰다.혼자 남은 권태성은 킹피셔가 남긴 사건들을 다시 확인했다. 마지막 두 표적에게 얽힌 사연까지 알게 되면서 킹피셔를 향한 태성의 시선에도 변화가 생겼다.6개월 뒤 권태성은 산속에 있는 유보나를 찾아갔다. “나는 몰라도 된다고 생각했어…”라던 그는 “근데 이제 알고싶어… 내가 모르는 유보나 모습 전부 다”라고 말했다. 권태성의 진심을 확인한 보나는 마침내 집으로 돌아갔다.가족과의 일상을 되찾은 유보나에게 다시 새로운 사건 하나가 걸려들었다. 출소한 스토커가 피해자를 찾아가 보복 살인을 저질렀다는 뉴스였다. 이를 지켜보던 보나는 망설임 없이 “오케이. 가 볼까?”라고 말했다. 가족에게 돌아온 유보나가 다시 킹피셔의 본업을 향하는 순간이었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr