사진=유튜브 '런닝맨' 채널

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예비신부 지예은이 바타와 결혼을 결심한 이유를 밝히며 혼전임신설에는 선을 그었다.12일 SBS '런닝맨' 공식 유튜브 채널에는 '"싸울 때 말도 예쁘게 하고" 지예은, '예비 신랑' 바타와 결혼 결심하게 된 이유♥'라는 제목의 선공개 영상이 게재됐다.이날 '런닝맨' 멤버들은 댄서 바타와의 결혼을 발표한 지예은을 위해 축하 파티를 열었다. 유재석은 앞선 녹화에서 지예은이 결혼 이야기를 꺼냈지만 멤버들이 장난으로 받아들였다고 전했다. 하하는 "날짜까지 얘기했는데 그냥 슥 지나갔다. '설마' 이랬다"고 당시를 떠올렸다.지예은은 지난 4월 바타와 열애를 공식 인정한 뒤 약 5개월 만에 결혼 소식을 알려 '초고속 결혼'이라는 반응을 얻었다. 이에 김종국은 "결혼 결정을 하고 열애 발표를 한 거구나"라고 물었다.지예은은 주변의 반응을 솔직하게 전했다. 그는 "주변에서 '이르다', '혹시 혼전임신한 거 아니냐'라고 하더라"며 "제가 억울한 게 저는 애가 없다"고 말했다. 이어 "아직 2세 계획은 없다. 신혼을 좀 즐기고 싶다"고 덧붙이며 혼전임신설을 분명히 부인했다.바타와 결혼을 결심한 계기도 공개했다. 지예은은 "사람이 너무 따뜻하고, 싸울 때를 봤는데 싸울 때 말도 예쁘게 한다"고 밝혔다. 그는 "제가 아팠을 때도 든든하게 엄청 힘이 돼줬다. 아플 때 옆에서 든든하게 있어 주는 사람이 최고인 것 같다"고 애정을 드러냈다.바타의 반전 매력도 자랑했다. 지예은은 예비 신랑이 홍익대학교 공대 출신이라고 밝히며 지적인 면모를 언급했다. 하하는 "걔는 책만 본다"고 거들었고, 지예은은 "저랑은 약간 지식적으로 안 맞는다"고 말해 웃음을 자아냈다.예비 시부모와의 관계도 훈훈했다. 지예은은 "너무 좋아하신다. '런닝맨'도 챙겨 보신다"고 전했다. 김종국의 콘서트에 참석하지 못한 이유도 "충주에 어머님을 뵈러 갔다"고 설명하며 이미 가까워진 모습을 보였다. 바타의 부모는 충주에서 농사를 짓는 것으로 알려졌다.한편 1994년생 동갑내기인 지예은과 바타는 교회 친구로 지내다 연인으로 발전했다. 두 사람은 오는 12월 12일 결혼식을 올릴 예정이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr