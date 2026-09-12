전원주가 유튜브를 잠시 중단한 사정을 밝혔다. / 사진='오미자 말고 사미자' 영상 캡처

사미자 부부와 전원주가 만났다. / 사진='오미자 말고 사미자' 영상 캡처

전원주가 유튜브를 잠시 중단한 이유가 돈 때문이었다고 밝히며, 유튜브 재개를 예고했다.지난 11일 유튜브 채널 '오미자 말고 사미자'에는 '63년 지기 내 친구 전원주 아직 괜찮아요'라는 영상이 게시됐다.사미자·김관수 부부는 63년 지기 전원주를 만났다. 사미자는 전원주에게 "너 당분간 유튜브 쉰다고 했다더라. 재미있었는데 왜 쉬냐"고 물었다.지난달 전원주의 유튜브 채널 '전원주인공' 제작진은 "채널 개설부터 지금까지 제작과 운영을 맡았던 제작진이 더 이상 '전원주인공'을 제작하지 않게 돼 인사드린다"라고 밝힌 바 있다. 제작 중단 이유에 대해서는 "제작진과 소속사의 단순한 계약 종료"라고 설명했다. 전원주는 새 제작진과 채널 재개를 준비하고 있다.이에 대해 전원주는 "난 그걸 잘 안 보는데 유튜브를 많이 보나 보더라"며 시청자들의 관심을 신기해했다. 사미자 남편 김관수는 "나 같은 분들도 보잖나"라며 유튜브 재개를 독려했다.전원주는 "다시 할 거다"라고 설명했다. 이어 "내가 이것(출연료) 좀 올리려고 했더니 그만두겠대서 그렇지 하자고 했다"고 전했다. 또한 "그만두려고도 했다"고 털어놨다. 그러면서 "너무 이거(돈) 따지면 안 되겠다. 막 해야겠다"고 말했다. 김관수는 "이제 그만 따져도 된다"며 고개를 끄덕였다.전원주는 "힘들고 어려울 때 손 잡고 우리 같이 가는 동반자가 되자"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr