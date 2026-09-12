이미지 크게보기 사진 = 김구라 유튜브 채널 / 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘그리구라’

아들의 외도 논란으로 세간의 관심을 받은 가수 홍서범의 근황이 방송인 김구라를 통해 전해졌다.11일 ‘그리구라’ 채널에는 ‘우리 동네 민심 보고서 3편 - 용인 수지구’라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김구라는 “사실 어제 동네 커뮤니티 센터에서 운동을 하다가 홍서범 형을 만났다”고 언급해 눈길을 끌었다.이어 당시 홍서범이 자신에게 “야 너 식사동 편 좋더라”라고 말했다고 전했다. 김구라는 앞서 일산 식사동의 집값을 다룬 영상을 공개했으며, 해당 영상은 조회수 20만 회를 기록했다.한편 홍서범·조갑경 부부는 최근 아들 홍모 씨를 둘러싼 사실혼 파기 손해배상 소송으로 주목받았다. 앞서 1심과 2심 재판부는 홍씨에게 사실혼 관계 파탄의 책임이 있다고 판단해 전 사실혼 배우자 A씨에게 위자료 3000만 원과 자녀 양육비 월 80만 원을 지급하라고 판결했다.하지만 A씨는 항소심 판결에도 불복해 대법원에 상고했다. 그는 “피해자를 위한 법은 없는 것 같다”며 양육비와 위자료 규모에 아쉬움을 드러냈고, “간통죄가 있었다면 이런 일은 없었을 것”이라고 주장했다.논란이 커지자 홍서범·조갑경 부부는 공식 입장문을 통해 “아들의 일로 심려를 끼쳐 죄송하다”며 사과했다. 이어 “법원 판결에 따른 양육비와 위자료 지급 등 법적 의무가 신속히 이행될 수 있도록 지도하고, 아이의 아버지로서 책임을 다할 수 있도록 돕겠다”고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr