'지금 불륜'으로 화려하게 데뷔한 정은경, 박수린 작가. / 사진제공=쿠팡플레이

정은경, 박수린 작가와 인터뷰를 진행했다. / 사진제공=쿠팡플레이

정은경, 박수린 작가가 극 중 김혜수와 김재철의 관계에 대해 설명했다. 배우자의 불륜으로 상처받은 두 사람이 가까워지지만, 이를 또 다른 불륜으로 완성하는 방향은 택하지 않았다고 밝혔다.지난 10일 서울 삼청동의 한 카페에서 쿠팡플레이 오리지널 시리즈 '지금 불륜이 문제가 아닙니다'(이하 '지금 불륜') 정은경, 박수린 작가를 만났다.'지금 불륜이 문제가 아닙니다'는 행복한 가정을 팔아온 인기 인플루언서 박경희(김혜수 분)·임재홍(김지훈 분) 부부와, 진흙탕 이혼 소송 중인 이웃집 의사 부부 안수정(조여정 분)·주보성(김재철 분)이 불륜조차 하찮아지는 감당 불가한 비밀로 얽히면서 폭주하는 연쇄 추돌 블랙 코미디다.'지금 불륜'은 두 작가의 드라마 데뷔작이다. 정은경 작가는 "작품이 만들어졌다는 자체가 너무 기뻤다"라며 "쿠팡플레이에서 시나리오만 보고 선택했다는 이야기를 들었을 때 믿기지 않았다. 이 기회를 놓쳐서는 안 된다고 다짐했고, 그 마음을 잃지 않으려고 노력했다"고 말했다.박수린 작가 역시 "데뷔작이라 얼마나 기다려야 하는지, 누군가 선택해줄지도 모르는 막막한 상황이었다"며 "쿠팡플레이에서 선택했다는 이야기를 듣고 평소 반응이 큰 편이 아닌데도 부모님이 놀랄 정도로 소리를 질렀다"고 당시를 떠올렸다.극 중 경희와 보성의 관계에 대해서도 설명했다. 두 사람은 각각 재홍과 수정의 불륜으로 상처받은 뒤 가까워지지만 결론적으로 맞불륜의 관계를 그리지는 않았다.정 작가는 "경희가 보성을 만나는 장면은 우리에게 경희가 가장 무너진 순간이었다. 사업을 위해 모든 것을 쏟아왔고 원하는 것을 다 이뤘는데 한순간에 무너졌다. 평소의 경희라면 하지 않았을 선택이었을 것"이라고 설명했다. 그러면서 "결국엔 맞불륜으로 이어지진 않았다. 그래도 경희가 가장 흔들렸던 순간이었던 건 맞다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr