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이미지 크게보기 사진 = 백지영 유튜브 채널

백지영 정석원 부부가 변우석의 실물에 감탄했다.12일 백지영의 유튜브 채널에는 “평일 오후 1시 남편 정석원과 직접 지은 밥 해먹는 백지영의 나른한 오후”라는 제목의 영상이 게재됐다.최근 남편 정석원과 프리즈 서울 행사에 참석했다는 백지영은 당시 분위기를 떠올렸다.백지영은 “어저께 남편이 기분 좋았다. 잘생겼다는 얘기를 너무 많이 들어서. 그리고 모든 셀럽들이 다 유튜브 얘기를 하더라. ‘너무 잘 보고 있다’고 그러면서 내 걸 대사처럼 쫙 읊더라”고 얘기했다.정석원도 행사에서 만난 이들과 나눈 이야기를 꺼냈다. “이정재 선배님도 ‘아 너무 잘 보고 있어요’라고 유튜브 잘 봤다고 하시더라”고 밝힌 데 이어, 백지영이 “유명하시고 연기파시고 잘나가시는 선배님들 석원 씨가 되게 존경한다”라고 하자 “최민수 선배님도 계셨는데 ‘실물이 더 잘생겼네’라고 하셨다”라며 현장 분위기를 전했다.그러던 중 변우석과의 사진 촬영 에피소드가 공개됐다. 정석원은 “저 사람이 저한테 사진 찍어달라고 요청을 안 한다. 저한테 얘기했던 게 최민식 선배님 한 분 있었는데 어저께 와서 ‘여보, 나 변우석 씨한테 사진 한번 찍는다고 말해주면 안 돼?’라고 했다”라며 백지영이 변우석에게 사진 촬영을 부탁했던 상황을 들려줬다.백지영은 정작 사진을 찍는 순간 변우석의 행동에 감동했다고. 그는 “너무 감동한 게 뭔 줄 알아? 나랑 찍는데 얼굴을 내밀고 찍어주는 거다. 매너”라며 당시를 떠올렸다.정석원은 “그래도 되게 얼굴이 작아. 그리고 너무 착해”라며 변우석을 칭찬했고, 백지영 역시 “너무 착해”라고 맞장구쳤다.한편 변우석은 지난 5월 서울 용산구 한남동 ‘한남더힐’ 235㎡ 한 가구를 130억원에 매입했으며, 지난 2일 잔금을 치르고 소유권 이전을 마쳤다. 별도의 근저당권은 설정되지 않았다. 변우석은 넷플릭스 새 오리지널 시리즈 ‘나 혼자만 레벨업’ 촬영에도 한창이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr