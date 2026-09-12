이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘오미자 말고 사미자’

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치매 전 단계 진단을 받은 전원주가 유튜브 채널 제작 중단한 가운데 속사정을 털어놔 화제를 모으고 있다.11일 ‘오미자 말고 사미자’ 채널에는 “63년 지기 내 친구 전원주 아직 괜찮아요”라는 제목의 영상이 게재됐다.앞서 전원주의 유튜브 채널 ‘전원주인공’ 제작진은 지난달 제작 중단을 알렸고, 건강 문제 때문이라는 추측이 나오자 “건강은 지극히 양호하다”며 채널 재정비를 위한 과정이라고 설명했다.이날 사미자가 “유튜브를 당분간 쉰다고 들었다. 재미있었는데 왜 쉬는 거냐”고 묻자 전원주는 “이제 다시 시작할 거다”라고 답했다.이어 “내가 이거 좀 올리려고 했더니 그만두겠대서 그냥 하자고 그랬어”라며 “그만두려고 그러다가 이제 너무 이거 따지면 안 되겠어. 그냥 하자 그랬어”라고 말했다.그러면서 “힘들고 어려울 때 손 잡고 우리 같이 가는 동반자가 되잖아”라며 “이제 그만 따져도 돼”라고 했다. 이후 사미자와 대화를 나누던 전원주는 “돈에 목을 매고 하지 말고”라는 취지의 이야기를 들었고, “재밌게 살자. 이제 그럼 쓰는 재미도 중요한 거야”라고 강조했다.한편 전원주는 앞서 건강검진에서 치매 초기 진단을 받았다고 밝힌 바 있다. 이후 검사에서 경도인지장애 진단을 받았으며, 전문의는 “치매 전 단계로 볼 수 있고, 관리가 중요한 시점”이라고 설명했다. 전원주는 당시 “자식들에게 짐이 되고 싶지 않다”며 “자식들 고생시키지 않을 생각뿐이다. 언제 떠날지 알 수 없는 게 인생”이라고 털어놓기도 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr