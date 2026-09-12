안소희가 두쫀쿠를 먹을 때 속만 먹고 겉의 찹쌀 부분은 버린 적이 있다고 털어놨다./사진=안소희 유튜브 캡처

안소희가 두쫀쿠를 먹을 때 속만 먹고 겉의 찹쌀 부분은 버린 적이 있다고 털어놨다./사진=안소희 유튜브 캡처

그룹 원더걸스 출신 배우 안소희가 '두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)'를 먹을 때 속만 먹고 겉의 찹쌀 부분은 버린 적이 있다고 털어놨다.지난 7일 안소희의 유튜브 채널에는 일본 삿포로 여행에서 구매한 디저트와 쇼핑 아이템을 소개하는 영상이 공개됐다.두바이 초콜릿 이야기가 나오자 안소희는 "두바이 초콜릿 좋아했어요. 근데 '두쫀쿠' 말고 그냥 두바이 초콜릿"이라고 말했다. 제작진이 '두쫀쿠'를 선호하지 않는 이유를 묻자 그는 "맛있는데 그냥 한두 번 먹으면…"이라고 말끝을 흐렸다.안소희는 '두쫀쿠'에 대해 "겉에 찹쌀보다는 안에 속"이라며 "그래서 진짜 안에 속만 먹은 적도 있어요"라고 고백했다. 당시 이를 본 친언니가 자신을 째려봤다고 덧붙였다.제작진이 "밖의 찹쌀 부분은 버리셨어요?"라고 재차 묻자 안소희는 망설임 없이 "네"라고 답했다. 이어 "진짜 혼나야 해. 등짝 맞아야 해"라고 자신을 타박했다. 그러면서도 "그런데 뭐, 나 혼자 먹으니까"라고 덧붙였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr