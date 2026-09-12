이미지 크게보기 사진 = 백지영 유튜브 채널

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백지영이 서인영의 유튜브 채널에 제안을 받았다고 밝혔다.12일 백지영의 유튜브 채널에는 일상을 담은 영상이 공개됐다.이날 백지영은 최근 프리즈 서울에서 서인영을 만났다며 “유튜브 얘기를 엄청 많이 했다”고 말했다.백지영은 “어저께 인영이랑 나랑 ‘왜 언니가 저를 싫어했죠?’, ‘왜 내가 널 싫어했지?’라고 했는데 둘 다 생각이 안 났다. 그래서 그 뒤에 만나서 ‘인영아’, ‘언니’ 이렇게 된 거다”라고 털어놨다.두 사람의 불화는 2013년 ‘강심장’에서 백지영이 “사실 서인영의 모든 게 싫었다”고 밝히며 알려졌다.백지영은 당시 “목 상태가 안 좋아서 스트레스가 컸다. 떠드는 것에 화가 나서 뭐라고 했는데 나중에 그 얘기를 듣고는 너무 미안했다”고 돌아봤다.최근에는 서인영의 유튜브 출연을 두고도 이야기를 나눴다. 제작진은 “처음 섭외 받았을 때는 “서인영 채널 시작하기 전 아니였냐”라며 서인영의 채널 섭외에 대해 언급했다.이에 백지영은 “맞다. 섭외를 한 거였는데”라고 답한 뒤 “설정은 진짜 못 하겠다”고 전했다.이어 “어저께 인영이랑 그 얘기도 했다. 자기도 그런 설정이 너무너무 싫었대”라며 이에 백지영은 “근데 너 잘하던데?”라고 말했다고 전했다.이에 서인영은 “언니 알잖아요. 우리 카메라 반짝 켜지면 또 열심히 하는 거”라고 답하며 웃었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr