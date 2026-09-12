가수 서인영이 취재진을 향해 미소 짓고 있다. / 사진=텐아시아DB

쥬얼리가 '불후의 명곡-2026 NEW WAVE Festival in 울산'에 출연한다. / 사진제공=KBS

쥬얼리가 20년 만에 박정아, 이지현, 서인영, 조민아 완전체로 무대에 오른다. 오랜 공백 끝에 다시 하이힐을 신고 춤 연습에 나선 멤버들은 "돌아서면 백지상태였다"고 고충을 털어놓은 가운데, 서인영은 무대를 마친 뒤 "갱년기인가 또 눈물이 난다"며 울컥한다.12일 오후 6시 5분 방송되는 KBS2 '불후의 명곡'(이하 '불후') 773회는 '2026 NEW WAVE Festival in 울산' 1부로 꾸며진다.울산 태화강 국가정원을 배경으로 1만여 관객과 함께한 이번 특집에는 쥬얼리를 비롯해 클릭비(Click-B), 아가미(AGAMI), 크래비티(CRAVITY), 허니제이, 매드클라운, 이찬원, 이승기, 다영, 포레스텔라, 손태진, 에일리 등이 출연한다.쥬얼리는 박정아, 이지현, 서인영, 조민아가 20년 만에 완전체로 뭉쳤다. 네 사람은 'One More Time', '니가 참 좋아', 'Tonight', 'Super Star' 등 2000년대 가요계를 휩쓴 히트곡들을 선보인다.관객들은 쥬얼리의 시그니처 안무인 ET춤과 털기춤을 함께 즐겼고, '니가 참 좋아' 박자에 맞춰 박수를 보내며 호응했다.20년 만의 완전체 무대를 준비하는 과정은 쉽지만은 않았다. 쥬얼리는 "예전처럼 힐을 신고 춤 추는 게 어려웠다. 돌아서면 백지상태였다"고 연습 과정의 고충을 털어놨다. 무대를 마친 서인영은 멤버들과 함께한 순간에 벅찬 감정을 나타내며 "갱년기인가 또 눈물이 난다"고 말했다.서인영과 다영의 세대를 뛰어넘은 컬래버레이션도 펼쳐진다. 다영은 최근 워터밤 행사에서 서인영을 만나 꽃다발과 손 편지를 건네며 팬심을 표현한 바 있다. 울산에서 다시 만난 두 사람은 서인영의 히트곡 '신데렐라'를 함께 선보인다.다영은 "서인영 언니는 어린 시절 나의 롤모델이자 스타였다"고 밝혔다. 이번 무대를 위해 과거 서인영의 의상과 하이힐 스타일도 재현했다.서인영은 올해 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 개설하고 대중과 활발히 소통하며 활동을 재개했다. 2023년 결혼한 뒤 이듬해 이혼한 그는 올해 하반기 6세 연상의 사업가와 재혼을 앞두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr