'구르미 그린 달빛' 박보검, 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연이 10년 만에 다시 뭉친다./사진제공=KBS2

'구르미 그린 달빛' 박보검, 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연이 10년 만에 다시 뭉친다./사진제공=KBS2

'구르미 그린 달빛'의 박보검, 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연이 10년 만에 다시 뭉친다.오는 16일 첫 방송 되는 KBS2 '구르미 다시 그린 달빛'은 '구르미 그린 달빛'(이하 '구르미') 방영 10주년을 맞아 제작된 특집 예능이다. 박보검, 김유정, 진영, 채수빈, 곽동연이 함께 떠나는 1박 2일 여행을 담는다.공개된 2차 티저에는 '구르미'를 통해 인연을 맺은 다섯 사람의 여행기가 담겼다. 곽동연은 형과 누나들을 끊임없이 놀리고, 막내 김유정 역시 언니와 오빠들 앞에서 장난기 넘치는 모습을 보인다. 특히 김유정과 곽동연은 현실 남매를 연상시키는 티키타카를 선보인다.진영은 여행 내내 귀신을 걱정하는 모습을 보이며 반전 면모를 보여준다. 채수빈은 청순한 이미지와 달리 거침없는 샤우팅으로 웃음을 더한다. 박보검은 다섯 사람을 챙기며 여행을 이끈다.함께한 지난 10년을 돌아보는 시간도 갖는다. 박보검은 "모이기만 하면 교실 같았어요"라며 10년 전 첫 만남을 떠올린다. 곽동연은 "왜 이렇게 다섯 명이 있으면 유치해질까"라며 오랜 시간이 지나도 달라지지 않은 관계를 이야기한다.김유정이 눈물을 글썽이는 모습도 포착된다. 이를 알아챈 박보검은 별다른 말 없이 김유정의 손을 잡아준다. 10년 전 작품을 통해 만난 다섯 사람이 어떤 이야기를 나눌지 관심이 쏠린다.'구르미 다시 그린 달빛'은 오는 16일 오후 8시 30분 첫 방송 되며, 23일 방송은 오후 9시에 편성된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr