배우 강훈이 오랜 '최애'인 소녀시대 태연과 방송에서 만난 뒤에도 별도로 연락처를 교환하지 않았다고 밝혔다./사진제공=앤피오엔터테인먼트

배우 강훈이 오랜 '최애'인 소녀시대 태연과 방송에서 만난 뒤에도 별도로 연락처를 교환하지 않았다고 밝혔다./사진제공=앤피오엔터테인먼트

배우 강훈이 오랜 '최애'인 소녀시대 태연과 방송에서 만난 뒤에도 별도로 연락처를 교환하지 않았다고 밝혔다./사진제공=앤피오엔터테인먼트

배우 강훈이 오랜 '최애'인 소녀시대 태연과 방송에서 만난 뒤에도 별도로 연락처를 교환하지 않았다고 밝혔다.최근 서울 종로구 삼청동의 한 카페에서 만난 강훈은 tvN '최애의 사원' 종영 인터뷰에서 태연과의 만남 이후를 이야기했다. '최애의 사원'은 '최애'를 만나기 위해 스타트업 기업 아펠로에 입사한 남다름(김혜준 분)의 성장과 로맨스를 그린 작품이다. 강훈은 아펠로 대표 강하기 역을 맡아 김혜준과 호흡을 맞췄다.강훈은 연예계에서 잘 알려진 태연의 팬이다. 그는 '놀라운 토요일'에서 데뷔 후 처음으로 태연과 만났다. 당시 '태연'으로 이행시를 지으며 "태연 누나, 연하는 어때요?"라고 말해 화제를 모았다. 이후 '최애의 사원' 홍보차 다시 출연했을 때도 "태연 누나, 연상 만나볼래요?"라는 이행시를 선보였다.강훈은 해당 이행시를 사전에 준비하지 않았다고 했다. 그는 "연습하면 좀 이상할 것 같아서 안 했다"며 "정말 팬으로서 너무 좋아하는 분인데, 혹시나 부담스럽지 않으실까 하는 걱정이 많이 있었다"고 털어놨다.태연을 공개적으로 언급하는 것에도 조심스러운 태도를 보였다. 강훈은 "지금도 인터뷰하면서 내가 이렇게 취재진에게 답을 드리는 건 괜찮은데, 그분의 기분이 어떨지 모르겠다. 그분의 팬들도 있으니까 조심스럽다"고 말했다.방송 이후 두 사람 사이에 별도의 연락처 교환은 없었다. 강훈은 "전혀 없었다. 그냥 정말 팬이었고, 태연 님 때문에 배우를 하게 됐다는 감사한 마음만 전했다. 사인 CD만 받았다"고 밝혔다. 실제로 만난 뒤 더 가까워지고 싶은 마음은 없었냐는 질문에는 "전혀 없었다. 딱 그게 좋았다. 팬으로서 멀리서 지켜보는 게 가장 원하는 거다"고 답했다.태연을 향한 팬심은 학창 시절부터 이어졌다. 군산에서 자란 강훈은 다른 학교 축제까지 찾아가 소녀시대의 무대를 봤다고 했다. 그는 "학창 시절에 그 일대를 엄청 많이 돌아다녔다. 전라고등학교 축제에 소녀시대가 왔는데, 그 학교 학생이 아닌데도 학생한테 표를 사서 들어가 봤다"며 "지방에 사는 사람으로서 할 수 있는 최선을 다해서 팬을 하고 있었다"고 회상했다.오랜 팬심은 배우의 길에 들어서는 계기 중 하나가 됐다. 강훈은 자신의 존재를 알리는 것보다 배우로 자리를 잡은 뒤 같은 업계에서 직접 만나고 싶었다고 했다. 그는 "존재감을 알리고 싶었던 게 아니라 그냥 보고 싶었다. 한번 만나고 싶었다. 오래 걸렸다"며 "애매하게 가서 보는 것보다 내가 배우로서 자리를 잡은 다음에 보고 싶었다"고 말했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr