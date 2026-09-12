그룹 쥬얼리가 오랜만에 완전체로 음악 방송 무대에 오른다./사진제공=KBS2

그룹 쥬얼리가 오랜만에 완전체로 음악 방송 무대에 오른다./사진제공=KBS2

그룹 쥬얼리가 오랜만에 완전체로 음악 방송 무대에 오른다.오는 12일 방송되는 KBS2 '불후의 명곡'(이하 '불후') 773회에서는 '2026 NEW WAVE Festival in 울산' 1부가 공개된다.'불후'는 지난 15년간 전국 각지에서 대규모 야외 특집을 선보여왔다. 2023년 '록 페스티벌 in 울산'을 시작으로 2024년 '상반기 왕중왕전 특집', 2025년 '록 페스티벌 in 울산'에 이어 올해도 울산에서 야외 무대를 마련했다.태화강 국가정원을 배경으로 펼쳐지는 이번 공연에는 아가미(AGAMI), 크래비티(CRAVITY), 허니제이, 매드클라운, 이찬원, 이승기, 다영, 포레스텔라, 손태진, 에일리 등이 참여한다. 여기에 2000년대 초 가요계에서 활약한 쥬얼리와 클릭비가 완전체로 합류한다.1부에는 포레스텔라, 이승기, 이찬원, 다영, 클릭비, 쥬얼리 등 6팀이 무대에 오른다. 포레스텔라는 'Bohemian Rhapsody', 'Despacito' 등을 재해석하고, 이승기는 히트곡 '내 여자라니까'를 부른다. 다영은 'body'와 최근 발표한 싱글 'FLIRTY'를, 이찬원은 '울산 아리랑'과 '나의 오랜 여행'을 선보인다.쥬얼리는 20년 만에 완전체로 지상파 음악 방송 무대에 오른다. 최근 연예계 활동을 재개한 서인영도 멤버들과 함께한다. 서인영은 활동을 쉬는 동안 공황장애를 겪었다고 밝힌 바 있다. 이후 연예계 복귀를 알린 그는 유튜브를 통해 쥬얼리 대표곡 메들리를 선보이며 본격적인 활동에 나섰다. 이번 방송에서는 멤버들과 함께 'One More Time', '니가 참 좋아' 등 히트곡 무대를 꾸민다.클릭비 역시 완전체로 무대에 올라 '백전무패'와 '보라빛 향기' 등 오랫동안 사랑받은 곡들을 들려준다.서인영과 다영의 합동 무대도 마련된다. 앞서 다영은 최근 워터밤 행사에서 서인영을 만나 꽃다발과 손편지를 전달하며 팬심을 표현했다. 이후 울산에서 다시 만난 두 사람은 쥬얼리의 히트곡 '신데렐라'를 함께 선보인다.'2026 NEW WAVE Festival in 울산' 1부가 담긴 '불후의 명곡'은 오는 12일 오후 6시 5분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr