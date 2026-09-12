사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

배우 고소영이 올블랙 스타일링으로 세련된 매력을 드러냈다.고소영은 최근 자신의 인스타그램에 "🖤🖤🖤"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 고소영은 블랙 롱드레스에 질감이 돋보이는 블랙 톱을 레이어드한 차림으로 셀카를 남기고 있다. 짧은 단발 헤어와 긴 드롭 이어링을 매치한 모습이 차분한 분위기를 더했고 실버 클러치백이 놓인 화이트 톤의 공간과 어우러지며 세련된 스타일을 완성했다.이어진 사진에서 고소영은 야외 테라스 난간 앞에 서서 잔을 한 손에 든 채 옆모습을 드러냈다. 뒤로는 나무와 건물들이 함께 담겼고 블랙 백을 어깨에 멘 자연스러운 모습이 깔끔한 스타일링과 조화를 이뤘다.또 다른 사진에서 고소영은 전신 거울 앞에 서서 휴대전화로 거울 셀카를 촬영하고 있다. 한 손은 허리에 올린 포즈를 취했고, 화이트 벽돌과 커다란 거울, 소파가 배경을 이루며 전체적인 실루엣이 한눈에 담겼다.다른 사진에서는 의류가 걸린 행거 앞에서 브라운 계열 니트를 손에 들어 살펴보고 있다. 실버 클러치백을 손에 든 채 매장을 둘러보는 모습과 차분한 표정이 자연스럽게 어우러졌다.마지막 사진에서 고소영은 'W'가 적힌 카드를 손에 들고 카메라를 향해 미소를 짓고 있다. 화이트 커튼을 배경으로 블랙 스타일링과 드롭 이어링이 돋보이며 단정하면서도 우아한 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "미모에 감탄중", "너무 예뻐", "나이들수록 미모가 어떻게 이렇지", "짧은머리가 훨예뻐요", "여신이에요" 등의 댓글을 달았다.한편 1972년생으로 54세인 고소영은 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 고소영, 장동건 부부는 서울 강남구 청담동의 펜트하우스에 거주 중인 것으로 전해졌으며 해당 주택의 가치는 약 164억 원에 달하는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr