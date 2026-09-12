안정환이 2002년 한일월드컵 이후 24년간 이탈리아를 찾지 못했던 사연을 털어놓는다./ 사진=텐아시아 DB

안정환이 2002년 한일월드컵 이후 24년간 이탈리아를 찾지 못했던 사연을 털어놓는다./ 사진 제공 = MBC ‘놀면 뭐하니?’

안정환이 2002년 한일월드컵 이후 24년간 이탈리아를 찾지 못했던 사연을 털어놓는다.오는 12일 방송되는 MBC '놀면 뭐하니?'는 '2026 아이치 나고야 아시안게임' 특집으로 꾸며진다. 축구 해설위원 안정환이 출연해 유재석 등 멤버들과 시간을 보낸다.이날 멤버들은 안정환을 위해 한국에서 즐기는 이탈리아 여행을 준비한다. 공개된 사진에서 안정환은 이탈리아의 명소인 '진실의 입'을 재현한 장소에서 기념사진을 찍는 등 여행을 즐긴다.안정환과 이탈리아의 인연은 2002년 한일월드컵으로 거슬러 올라간다. 당시 이탈리아 페루자에서 뛰고 있던 안정환은 월드컵 16강 이탈리아전에서 연장 골든골을 터뜨리며 한국의 8강 진출을 이끌었다.월드컵 이후에는 소속팀 페루자와 결별했다. 당시 안정환을 둘러싼 방출 논란이 불거졌고 살해 협박까지 받은 것으로 알려졌다. 이후 안정환은 오랜 기간 이탈리아를 찾지 않았다.안정환은 이날 그동안 이탈리아를 찾는 여행 예능 출연 제안도 여러 차례 받았다고 밝힌다. 그러나 혹시 모를 상황에 대한 우려로 쉽게 결정하지 못했다고 설명한다.결국 제작진과 멤버들은 실제 이탈리아 대신 국내에서 이탈리아 분위기를 느낄 수 있는 장소를 찾아 안정환을 위한 여행을 마련했다.2002년 월드컵 이후 24년이 지난 현재까지 이어진 안정환의 이탈리아 관련 이야기는 오는 12일 오후 6시 30분 방송되는 '놀면 뭐하니?'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr