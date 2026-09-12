'재벌X형사2' 12화는 12일 오후 9시 50분 방송된다. / 사진제공=SBS '재벌X형사2'

'재벌X형사2' 안보현, 정은채가 의문의 시신을 마주한다. / 사진제공=SBS '재벌X형사2'

'재벌X형사2' 안보현과 정은채가 경찰서로 직접 배달된 의문의 시신과 마주한다. 앞서 살인 누명을 벗은 안보현이 강력 1팀으로 돌아온 가운데, 이번에는 정은채가 처참하게 살해된 시신을 확인한 뒤 오열하며 무너진다.지난 11일 방송된 SBS 금토드라마 '재벌X형사2' 11화에서는 진이수(안보현 분)가 살인 용의자로 몰리는 위기가 그려졌다. 다행히 주혜라(정은채 분)와 강력 1팀은 집요한 수사를 통해 또 다른 용의자의 신변을 확보했고, 진이수의 누명을 벗기는 데 성공했다.12일 방송되는 12화에서는 강하경찰서 강력 1팀으로 시신이 배달되는 사건이 발생한다.공개된 스틸에는 믿기 어려운 상황에 직면한 진이수와 주혜라의 모습이 담겼다. 강력 1팀 사무실에 의문의 대형 상자가 배달되고, 상자를 확인한 두 사람은 그 안에 끔찍하게 살해된 시신이 담겨 있다는 사실을 확인한다.범인은 경찰서로 직접 시신을 보내며 강력 1팀을 노골적으로 도발한다. 범행의 잔혹함뿐만 아니라 경찰을 상대로 시신을 보냈다는 대담함까지 더해지면서 새로운 사건의 시작을 알린다.평소 냉철함을 유지해온 주혜라는 시신을 확인한 뒤 충격을 감당하지 못하고 오열하며 무너진다. 진이수는 황급히 주혜라를 부축하지만 그 역시 넋이 나간 표정을 짓는다.앞서 진이수를 살인범으로 몰아넣었던 사건이 일단락되자마자 강력 1팀 앞으로 직접 시신이 배달되면서 또 다른 위기가 시작된 상황. 시신의 정체와 범인이 이를 경찰서까지 보낸 목적이 무엇인지 관심이 쏠린다.'재벌X형사2' 12화는 12일 오후 9시 50분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr