사진 = 10기 정숙 인스타그램

'나는솔로' 10기 정숙이 차분한 분위기의 셀카와 함께 근황을 전했다.10기 정숙은 최근 자신의 인스타그램에 "이것 저것 이사때문에 신경쓸게 넘 많다 보니 스트레스를 넘 받아서 청도 펜션 잡아서 1박2일로 힐링하고 지인들 만나서 수다떨고 또 맛난 거 먹고 인생 참 별거 없는데 사는게 참 쉽지가 않네요 그래도 즐겁게 웃으면서 살도록 노력해야겠죠"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 10기 정숙은 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 바라보며 셀카를 남기고 있다. 화이트와 네이비 컬러가 조화를 이루는 상의를 착용했으며, 한쪽 귀에 길게 떨어지는 진주 귀걸이를 매치해 단정하면서도 세련된 분위기를 더했다. 은은한 미소와 또렷한 이목구비가 어우러지며 차분한 매력을 전했고, 어두운 톤의 실내를 배경으로 얼굴이 더욱 돋보이는 모습이다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "항상 응원할께요", "힘내요" 등의 댓글을 달았다.한편 SBS PLUS·ENA '나는 솔로' 돌싱특집 10기에 출연한 정숙은 자기소개에서 50억 원대의 자산을 갖고 있으며 아파트 4채와 건물 1채 등을 소유하고 있다고 밝혀 화제를 모은 바 있다. 이에 얼마 전 재산이 80억 원으로 늘었다 밝혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr