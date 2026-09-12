이서진이 서인영의 일일 비서를 맡았다. / 사진=SBS '비서진' 영상 캡처

이서진이 서인영의 일일 비서로 나섰다가 시작부터 두 손을 들었다. 끝없이 이어지는 '서인영 사용 설명서'에 "성격적으로 문제가 많네"라고 돌직구를 날린 데 이어 결국 현장을 이탈했다.지난 11일 방송된 SBS '무엇이든 해줄지니 - 비서진'(이하 '비서진')에서는 가수 서인영이 'my 스타'로 출연했다.이서진과 김광규는 본격적인 업무에 앞서 서인영의 매니저에게 인수인계를 받았다. 서인영을 상대하기 위해서는 기선제압이 필요하다는 조언부터 다양한 주의 사항이 쏟아졌다.이를 듣던 이서진은 "성격적으로 문제가 많네. 그러니까 뭐 이슈가 많지"라고 거침없이 말했다. 이어 "사람이 안 변해"라고 덧붙였다.매니저에 따르면 서인영은 "안 해", "싫어", "안 먹어"라는 말을 자주 한다고. 이서진은 오히려 자신의 모습과 비슷하다며 공감해 웃음을 자아냈다.인수인계는 좀처럼 끝나지 않았다. 결국 이서진은 "안될 것 같아"라며 자리를 박차고 나가 주차장으로 향했다. 프로그램 사상 처음으로 'my 스타' 수발을 시작하기도 전에 포기를 선언하는 상황이 벌어진 것.이서진과 김광규에게 주어진 업무도 만만치 않았다. 두 사람은 서인영의 속옷 화보 촬영 현장에 동행했다. 서인영은 촬영한 사진을 함께 모니터링하며 세세한 부분까지 확인해 달라고 요청했고, 예상하지 못했던 업무에 이서진은 당황했다.이서진과 서인영의 팽팽한 기싸움도 이어졌다. 까칠함을 숨기지 않는 이서진과 자신의 요구사항을 거침없이 전달하는 서인영이 맞붙으며 기존 '비서진'과는 또 다른 케미를 만들어냈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr