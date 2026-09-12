개그우먼 김준호가 포토월에서 환하게 미소 짓고 있다. / 사진=텐아시아DB

김준호가 결혼 1주년을 앞두고 떠난 '독박투어' 촬영에서 결항 위기를 맞는다. / 사진제공=채널S, E채널

김준호가 임신 중인 아내 김지민과의 결혼 1주년을 앞두고 중국에서 발이 묶일 위기에 처한다. 태풍으로 비행기 결항 가능성까지 제기되자 김준호는 결혼기념일을 함께 보내지 못할까 걱정하며 유부남 동료들에게 조언을 구한다.12일 방송되는 채널S·E채널 '끝까지 간다! 독박투어' 15회에서는 '독박즈' 김대희, 김준호, 장동민, 유세윤, 홍인규의 중국 타이닝 여행기가 펼쳐진다.독박즈는 NCT WayV 쿤이 추천한 현지 맛집을 찾아 땅콩버터 비빔국수와 돼지고기 달걀국수 등을 맛본다. 식사를 마친 뒤 다음 여행지인 대금호로 향하려 하지만 갑작스러운 태풍 경보와 마주한다. 대금호가 임시 휴업한다는 소식에 이어 비행기까지 결항할 가능성이 커진다.특히 귀국 후 김지민과 결혼 1주년을 보낼 예정이었던 김준호의 걱정은 깊어진다. 홍인규는 "대금호 못 가는 것보다 준호 형 '결혼 1주년'이 더 걱정된다. 1주년, 놓치면 큰일 난다"고 말한다.김준호는 "결혼 1주년 때 뭐했냐"라며 멤버들에게 진지하게 조언을 구한다. 이에 홍인규는 김준호의 과거사를 소환하는 예상치 못한 발언을 던져 현장을 웃음바다로 만든다.이후 멤버들은 고성의 대저택 '상서제'를 방문한다. 유세윤이 홍인규에게 사진을 찍어달라고 부탁하자 홍인규는 "넌 내가 많이 찍어주는데 (SNS에) 쓰지도 않잖아?"라고 발끈한다. 장동민은 "세윤이는 돈도 많은데, 전용 포토그래퍼 하나 고용해서 데리고 다녀!"라고 거든다.'최다 독박자'에게는 '버려진 후궁으로 분장하고 돼지 뇌 먹기'라는 벌칙도 주어진다. 멤버들이 직접 돼지 뇌를 삶은 가운데 최종 벌칙의 주인공이 누가 될지는 방송에서 공개된다.'끝까지 간다! 독박투어'는 12일 오후 9시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr