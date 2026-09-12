사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

사진 = 문가영 인스타그램

배우 문가영이 자연스러운 일상을 담은 사진으로 편안한 매력을 전했다.문가영은 최근 자신의 별다른 멘트 없이 사진을 공개했다.공개된 사진 속 문가영은 블랙 슬리브리스 차림으로 얼굴을 손에 기댄 채 카메라를 바라보고 있다. 손가락과 손목에 착용한 실버 컬러 반지와 팔찌가 포인트를 더했으며, 클로즈업으로 담긴 또 다른 사진에서는 시선을 옆으로 돌린 채 차분한 표정과 자연스러운 메이크업이 어우러져 맑은 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서 문가영은 나무 테이블 앞에 앉아 숟가락을 손에 든 채 아래를 바라보고 있다. 테이블 위에는 보랏빛 음료가 담긴 유리잔이 놓여 있으며, 블랙 슬리브리스와 자연스럽게 내려오는 긴 생머리가 담백한 일상 분위기를 더했다.마지막 사진에서 문가영은 카메라를 가까이 두고 셀카를 남기고 있다. 긴 머리를 한쪽 어깨 앞으로 늘어뜨린 모습과 또렷한 눈매, 은은한 립 메이크업이 어우러지며 편안하면서도 세련된 비주얼을 완성했다.이를 본 팬들은 "넘예뿌셔", "꽃길만 걷길", "너무 예뻐", "넘 이뽀요", "반짝반짝 가영", "달빛요정" 등의 댓글을 달았다.한편 1996년생으로 30세인 문가영은 47kg로 알려졌다. 최근 판타지오와 전속계약을 체결한 문가영은 차기작으로는 tvN 새 드라마 '고래별' 출연을 확정했으며 '서라벌 나이프'도 출연을 검토 중이다. '서라벌 나이프'는 내년 1월 전역을 앞둔 차은우가 남자 주인공으로 거론된 작품으로, 두 사람의 출연이 성사될 경우 '여신강림' 이후 7년 만에 재회하게 된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr