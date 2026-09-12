뮤지컬 배우 추연성이 11월 결혼한다. / 사진=추연성 SNS

뮤지컬 배우 추연성이 11월 결혼한다. / 사진=추연성 SNS

뮤지컬 배우 추연성이 6년간 사랑을 키워온 연인과 오는 11월 부부의 연을 맺는다. 최근 스타들의 결혼 소식이 잇따르는 가운데 추연성도 품절남 대열에 합류했다.추연성은 11일 자신의 SNS를 통해 "벌써 어느덧 제가 좋아하는 가을이 왔네요. 밤공기도 제법 차가워졌고 공연으로 대학로를 걸을 때마다 많은분들이 생각나는 요즘입니다"라며 "다가오는 11월 21일 저의 인생에 제2막을 시작하려 합니다. 저 결혼합니다!"라고 직접 결혼 소식을 알렸다. 이어 "정말 부끄럽지만 그 동안 저를 아껴주시고 사랑해주신 모든 분들께 저의 이 소중한 순간을 말씀드리고 싶어 이렇게 소식을 전하게 되었습니다"라고 전했다.예비 신부와는 6년 전 인연을 맺었다. 추연성은 "6년 전 좋은 사람을 우연히 만났고 저를 항상 웃게 하는 신부와 평생을 함께하기로 약속하였습니다"라며 오랜 연애 끝에 결혼이라는 결실을 맺게 됐다고 밝혔다. 또한 "저의 제 2막의 시작을 축복해주시고 기쁜 마음으로 함께 해주신다면 더 없이 행복할 것 같습니다"며 축하를 부탁했다.추연성은 "항상 건강하시고 가정안에 평안이 깃들기를 기도하겠습니다"라고 했다. 이어 "모든 분들께서 항상 아껴주시는 마음 잊지 않고 항상 겸손하고 좋은 에너지 나누며 더 좋은 모습으로 인사드리겠습니다. 감사합니다"라고 덧붙였다.결혼 발표와 함께 웨딩 화보도 공개했다. 추연성과 예비 신부의 모습이 담긴 흑백 사진으로, 결혼을 앞둔 두 사람의 설렘을 느낄 수 있다.1990년생인 추연성은 뮤지컬 '킹키부츠', '파리넬리', '아이다', '오! 당신이 잠든 사이', '김종욱 찾기', '드림하이' 등 다양한 작품에 출연했다. 현재는 뮤지컬 '썸데이'로 관객들과 만나고 있다.최근 연예계에는 결혼 소식이 잇따르고 있다. 배우 백진희, 곽시양과 유지애, 장동윤과 김승윤 등이 결혼 계획을 알렸고, 양준모와 양지원, 문근영과 정평 등이 결혼했다. 네티즌들은 인생의 반려자를 만나 가정을 꾸리게 된 스타들에게 축하를 보내고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr